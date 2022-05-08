基隆火車站南站篩檢站 明撤除

基隆火車站南站的社區篩檢站，進出通勤族人潮多，恐有傳染風險，五月九日撤除。 （記者盧賢秀攝）

2022/05/08 05:30

基隆長庚、基隆三總分院、礦工醫院、基醫均設快篩陽快速通道

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市長林右昌昨天表示，基隆火車站南站篩檢站位於交通節點，進出通勤人潮多，考量傳染風險性，不適合設置社區篩檢站，五月九日起將撤除，併入其他三處社區篩檢站運作；另基隆長庚、基隆三總分院、礦工醫院、部立基隆醫院設有快篩陽快速通道，供有症狀民眾快速PCR篩檢及看診領藥。

通勤人潮多 傳染風險性高

林右昌表示，自從中央宣布快篩陽性才能做PCR採檢，社區篩檢站採檢人數從高峰每日近四千人次減為八百多人次，快篩陽性確診率因此大增，基隆社區篩檢站的陽性率達九十五％左右。 社區篩檢站自三月廿七日設立以來，累計篩檢十萬六五五三人次。

基隆昨天確診人數是一九一○例，比前天增加五百多例，專責病床再增加四十四床，總計二三五床，目前已收治一二八床，空床率四十五．五％；其中重症十六名、中症七人。

基隆長庚醫院和部立基隆醫院在四月底就在急診室外停車場設置確診專區、等候區，民眾在急診室外先做檢傷，如果快篩陽性要做PCR，就在戶外的專區做，如果有發燒或其他症狀，才進入急診室看診拿藥。急診室內一般事故和確診急診也有分流，避免造成群聚感染。

最近因外篩陽到醫院做PCR採檢民眾驟增，晚上十點多，有民眾看到部立基隆醫院急診室外滿滿的人，除了醫護人員辛苦，也希望大家有症狀才去醫院，輕症者在家休息就好，也能避免排隊群聚風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法