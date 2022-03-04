為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    全國第一 基隆借書證持證比例達9成

    基隆市首度獲選台灣閱讀績優城市，持證比例全台唯一突破九成。（基隆市政府提供）

    基隆市首度獲選台灣閱讀績優城市，持證比例全台唯一突破九成。（基隆市政府提供）

    2022/03/04 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆圖書借閱證持證比例全台唯一突破九成。國家圖書館昨公布「台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，基隆市首度獲選台灣閱讀績優城市，而且閱讀力指標項目「每人持證比例」達九十％、「每人到館次數」三．二次，分別獲全國第一及第三名（見圖，基隆市政府提供）。

    首度獲選台灣閱讀績優城市

    基隆市文化局長陳靜萍表示，基隆首度獲選台灣閱讀績優城市，其中持證比例前三年連續獲非直轄市第一名，今年則是全台唯一突破九成，比起第二名，相差了近卅％。

    陳靜萍指出，市府自二○一九年跨局處與民政處、教育處共同推動新生兒閱讀禮袋發放及小小館員體驗，民眾在辦理出生登記時，就可一併領取閱讀禮袋及借閱證，學校也安排學生參訪圖書館，推動閱讀。

    社區、學校設自助借還書據點

    陳靜萍說，去年因疫情因素，民眾減少出入公共場所，全台民眾不論進出公共圖書館次數、借閱總人數或總冊數都降低，基隆文化中心場館正在整建，「每人到館次數」還獲全國第三名，主要是與社區、學校合作，設置了五個自助借還書服務據點及四個社區服務據點，以及十八所學校社區共讀站，方便借書。

    此外，文化局今年從行政體制著手，將原先區公所管轄的區圖書館納入文化局統一管轄，邁向標準化、在地化的營運目標，並強化與社群的連結，讓每個區圖書館都是市民喜愛利用的大書房。今年教育部也補助六千八百萬元改造圖書館空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播