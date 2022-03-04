全國第一 基隆借書證持證比例達9成

基隆市首度獲選台灣閱讀績優城市，持證比例全台唯一突破九成。（基隆市政府提供）

2022/03/04 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆圖書借閱證持證比例全台唯一突破九成。國家圖書館昨公布「台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，基隆市首度獲選台灣閱讀績優城市，而且閱讀力指標項目「每人持證比例」達九十％、「每人到館次數」三．二次，分別獲全國第一及第三名（見圖，基隆市政府提供）。

首度獲選台灣閱讀績優城市

基隆市文化局長陳靜萍表示，基隆首度獲選台灣閱讀績優城市，其中持證比例前三年連續獲非直轄市第一名，今年則是全台唯一突破九成，比起第二名，相差了近卅％。

陳靜萍指出，市府自二○一九年跨局處與民政處、教育處共同推動新生兒閱讀禮袋發放及小小館員體驗，民眾在辦理出生登記時，就可一併領取閱讀禮袋及借閱證，學校也安排學生參訪圖書館，推動閱讀。

社區、學校設自助借還書據點

陳靜萍說，去年因疫情因素，民眾減少出入公共場所，全台民眾不論進出公共圖書館次數、借閱總人數或總冊數都降低，基隆文化中心場館正在整建，「每人到館次數」還獲全國第三名，主要是與社區、學校合作，設置了五個自助借還書服務據點及四個社區服務據點，以及十八所學校社區共讀站，方便借書。

此外，文化局今年從行政體制著手，將原先區公所管轄的區圖書館納入文化局統一管轄，邁向標準化、在地化的營運目標，並強化與社群的連結，讓每個區圖書館都是市民喜愛利用的大書房。今年教育部也補助六千八百萬元改造圖書館空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法