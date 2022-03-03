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    首頁　>　基隆市

    1813D基隆—台北快捷公車 今天上路

    基隆市長林右昌昨表示，感謝立委蔡適應及市議員與相關單位的協助促成基隆市第四條中山區城際快捷公車一八一三Ｄ。（記者俞肇福攝）

    基隆市長林右昌昨表示，感謝立委蔡適應及市議員與相關單位的協助促成基隆市第四條中山區城際快捷公車一八一三Ｄ。（記者俞肇福攝）

    2022/03/03 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市第四條的城際快捷公車一八一三Ｄ，昨天由市長林右昌主持通車典禮，首班車在今天早上六點發車，提供中山區民眾一條可以直達台北車站的城際快捷公車；林右昌說，中山區居民到台北市上班上學，可因此節省廿分鐘的通勤時間。國光客運指出，平日每天在基隆、台北市往返四十八班次，尖峰時段每隔廿到卅分鐘發車。

    平日每天往返48班次

    原有的一八一三Ｄ路線從西定市場出發，僅平日早上發車兩班次，且無返回基隆的班車，轉型為中山區快捷公車後，平均每小時一班次，平日往返共四十八班次，假日往返卅二班次，前往台北市在國光客運基隆車站二號月台上車，返程分別在國光客運台北車站二號月台與市府轉運站八號月台上車。

    林右昌指出，一八一三Ｄ中山快捷公車沿途連結國門廣場、KEELUNG地標、太平青鳥書店等景點，從中山高速公路下交流道後經過捷運市政府站、忠孝敦化站、忠孝復興站、忠孝新生站及台北車站東三門，方便民眾轉乘台北捷運。

    議員建議延伸、增設站點

    基隆市副議長林沛祥說，肯定市府爭取一八一三Ｄ快捷公車，但中山區只有一條快捷公車仍然不夠，建議再爭取第二條環狀疏運路線；市議員宋瑋莉也說，一八一三Ｄ應該在基隆市繼續延伸、增設站點。

    林右昌表示，國光客運開闢一八一三Ｄ路線要自負盈虧，只要業者的損益平衡甚至賺錢，未來不管是路線延伸或範圍擴大，相信業者都樂於推動。協助爭取的立法委員蔡適應說，中山區快捷公車讓居民可以直接到台北車站上班上學，到台北市更便利。

    基隆市第四條中山區城際快捷公車一八一三Ｄ今天起通車。（記者俞肇福攝）

    基隆市第四條中山區城際快捷公車一八一三Ｄ今天起通車。（記者俞肇福攝）

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