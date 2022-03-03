1813D基隆—台北快捷公車 今天上路
2022/03/03 05:30
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市第四條的城際快捷公車一八一三Ｄ，昨天由市長林右昌主持通車典禮，首班車在今天早上六點發車，提供中山區民眾一條可以直達台北車站的城際快捷公車；林右昌說，中山區居民到台北市上班上學，可因此節省廿分鐘的通勤時間。國光客運指出，平日每天在基隆、台北市往返四十八班次，尖峰時段每隔廿到卅分鐘發車。
平日每天往返48班次
原有的一八一三Ｄ路線從西定市場出發，僅平日早上發車兩班次，且無返回基隆的班車，轉型為中山區快捷公車後，平均每小時一班次，平日往返共四十八班次，假日往返卅二班次，前往台北市在國光客運基隆車站二號月台上車，返程分別在國光客運台北車站二號月台與市府轉運站八號月台上車。
林右昌指出，一八一三Ｄ中山快捷公車沿途連結國門廣場、KEELUNG地標、太平青鳥書店等景點，從中山高速公路下交流道後經過捷運市政府站、忠孝敦化站、忠孝復興站、忠孝新生站及台北車站東三門，方便民眾轉乘台北捷運。
議員建議延伸、增設站點
基隆市副議長林沛祥說，肯定市府爭取一八一三Ｄ快捷公車，但中山區只有一條快捷公車仍然不夠，建議再爭取第二條環狀疏運路線；市議員宋瑋莉也說，一八一三Ｄ應該在基隆市繼續延伸、增設站點。
林右昌表示，國光客運開闢一八一三Ｄ路線要自負盈虧，只要業者的損益平衡甚至賺錢，未來不管是路線延伸或範圍擴大，相信業者都樂於推動。協助爭取的立法委員蔡適應說，中山區快捷公車讓居民可以直接到台北車站上班上學，到台北市更便利。