基隆東岸停車場車潮 影響動線就驅離

2022/03/02 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕二二八連假期間，基隆市區、廟口夜市附近、東岸停車場周邊道路嚴重塞車，東岸停車場的車輛「卡」半小時仍出不去，民眾在二信循環站等一個半小時也坐不上公車，抱怨交通大亂；市府交通處和警方表示，將加強路口淨空執法，停車場排隊車潮若干擾交通動線就驅離。

進出場車輛造成周邊道路回堵

二二八連假，許多民眾到基隆遊玩，基金公路調撥車道造成雙向塞車，市中心的交通也塞爆，在廟口附近和東岸停車場周邊道路，民眾抱怨平時一分鐘車程竟然開了快半小時，從愛二路開了半小時才到附近的仁五路，仁祥醫院距離文化中心不到一公里竟然開車近一個小時，東岸停車場車輛卡半小時還出不去，質疑這樣的交通亂象，四月如何舉辦城市博覽會？

但也有商家認為，塞車表示遊客多，有人潮才有錢潮，「基隆已經很久不塞車了。」

交通處：加強路口淨空執法

市府交通處長蘇先知和交通隊指出，很多外縣市遊客到基隆觀光，造成市區停車場周邊都塞車，因為外地客不熟悉基隆市的單行道設計，一天內發生廿二件交通事故，其中兩件發生在中正高架橋，才導致車流回堵市區，將加強路口淨空執法，停車場排隊進場的車潮如果干擾到交通動線將驅離。

5重要路口 小綠人變大了

另外，基隆市交通處在市區五處行人穿越量較大的重要路口，把行人專用號誌變大為原來的一‧五倍，從原本長寬各二十公分增加為各三十公分，方便行人更容易辨別燈號顏色及秒數，這五處路口分別是火車站南站往國光客運臨時站、仁祥醫院往國光客運臨時站、海洋廣場往國泰世華銀行、海洋廣場往二信循環站、二信循環站往二信合作社，最近都已完工，民眾發現「小綠人」變大了，過馬路也更安全。

台北市推出千萬結婚獎金，只要設籍市民今年辦理結婚，每月、每季都可抽獎金。（記者蔡思培攝）

基隆市區連續假日塞爆。（擷取自臉書基隆人大小事）

基隆市區東岸停車場假日停等進場的車輛影響周邊交通，市府將驅離。（記者盧賢秀攝）

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