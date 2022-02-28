基隆安樂高中、八堵國小校舍改建 年底發包

安樂高中規劃設計的新校舍示意圖。（基隆市政府提供）

2022/02/28 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市安樂高中正德樓與八堵國小校舍老舊，耐震力也不足，市府獲得中央補助兩億八千八百多萬元，市府也自籌三千餘萬元，將拆除重建；安樂高中改建案是二億八二二萬餘元，八堵國小改建案是一億零三十萬餘元，目前規劃設計中，預計今年底辦理工程發包。

將斥資逾3億 中央補助2.8億

市長林右昌指出，規劃三階段的「美力校園運動計畫」，提升教育品質、創造優質教學環境、打造友善校園，市府挹注七校的工程費已有十七．六億元，包括已竣工的仁愛國小、明德國中、暖暖高中、中正國中、信義國小、中興國小、中和國小等，其中信義國小及中興國小兩校結合校園改造增設地下停車場，獲得「國家卓越建設獎」肯定。

林右昌︰「美力校園」 提升環境

他說，接下來是銘傳國中校舍拆除整建，斥資二億八四二七萬餘元；成功國小活動中心拆除，興建多功能展演廳，總經費二億九千萬餘元。第三階段共有七校，包括德和、八堵、中和、中華、碇內、正濱六所國小及安樂高中，安樂高中及八堵國小已獲得中央核定補助，另外五校尚在規劃中。

八堵國小將增設附設幼兒園

市府教育處代理處長杜國正指出，安樂高中正德樓已達使用年限，拆除後新建教學大樓，有高中部一般教室及專科教室共三十七間，並將新大樓與後方操場的平面拉齊，增建中庭廣場；八堵國小藉由新建校舍增設附設幼兒園，也將操場抬高與路面齊平，人車分道保護學生安全。

基隆市安樂高中正德樓使用已經超過五十年（上圖），基隆市政府爭取中央經費改建，預計年底辦理工程發包。（基隆市政府提供）

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