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    首頁　>　基隆市

    基金二至三路 連假試辦調撥車道

    基金二路車流量大，連假首日實施調撥車道（記者盧賢秀翻攝）

    基金二路車流量大，連假首日實施調撥車道（記者盧賢秀翻攝）

    2022/02/27 05:30

    下午4點至晚間8點 金山、萬里往基隆、台北增加1車道

    〔記者盧賢秀／基隆報〕基隆市往新北市金山、萬里的基金二、三路，每逢假日經常塞車，影響周邊居民出入，二二八連假首次試辦調撥車道，下午四點到晚上八點，萬里往基隆方向增加一個車道，交通略有紓緩，但台六十二線出口往萬里方向，因減少一個車道，車流消化較慢。

    台62線出口往萬里 車流回堵

    基隆市警察局交通隊指出，二二八連假三天為有效紓解車流，首度試辦調撥車道，自下午四點至晚間八點，金山、萬里往基隆、台北方向調撥，從基隆市境內基金三路新加坡社區路口到基金二路五號前（台六十二線萬瑞快速道路口），長度約一點二公里。

    昨天太陽露臉，民眾出遊車流量相當大，下午四點開始實施調撥車道，萬里往基隆方向多了一個車道，車速約維持在廿、卅公里，較過去順暢，但台十六二出口往萬里方向卻回堵到武訓街口；交通隊表示，將觀察分析調撥車道的交通流量狀況，再滾動式檢討。

    市議會副議長林沛祥也到現場了解狀況，他認為試辦調撥車道雖然紓緩塞車，但效果有限，這是在無法增闢替代道路「穿著西裝改西裝」的唯一改善方案；建議公路總局跟交通處利用先進的人工智慧和物聯網結合（AIOT）以及車聯網技術，記錄、分析車流量，提出改善塞車的對策。

    此外，基隆市連假推出精選一日遊，看山、看海、看古蹟，抽精美小禮物，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，望海巷跨海景觀橋、沙灣歷史文化園區、太平青鳥等地，都是很夯打卡景點，相關資訊可上基隆旅遊網查詢。

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