基隆打流感疫苗 送50元禮券

2021/12/26 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕流行性感冒已逐漸進入高峰期，基隆市衛生局表示，市民接種COVID-19疫苗踴躍，但施打流感疫苗的民眾卻比往年同期減少一成多，從昨天起到十二月三十日，到基隆火車站或東岸商場（二十七日起）接種流感疫苗就送五十元的超商禮券，昨天首日已有「打氣」、出現接種人潮。

基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭說，基隆市COVID-19疫苗接種率很高，第一劑的涵蓋率已達八○．二％，第二劑的涵蓋率也達六十八．七％，但流感疫苗目前的接種率只有卅八％，五十歲到六十四歲的施打率更低於十％，往年在十二月的平均施打率已有五○％。

她指出，有些民眾自認已經打過兩劑的COVID-19疫苗，覺得流感疫苗沒打也沒關係，也有民眾打COVID-19疫苗有不舒服感，不敢再打流感疫苗，每年農曆春節前後及二、三月是流感的高峰期，打完疫苗兩週之後才有保護力，最好在十一月下旬前完成施打，才能在流感高峰期具有保護力。

衛生局在基隆火車站和東岸商場設置社區施打站，施打流感疫苗就贈送五十元的超商禮券，基隆火車站即日起至十二月三十日的每天中午十二點半至晚上八點；東岸商場從明天（二十七日）起至三十日的每天上午十點到傍晚六點，民眾也可以直接到衛生所或診所施打疫苗。

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