《就職7週年》林右昌︰翻轉國門 基隆新時代開始

基隆市長林右昌說，任期最後一年不是倒數，而是「基隆新時代的開始」。（記者俞肇福攝）

2021/12/25 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府昨天在舊正濱漁會大樓舉行市長林右昌就職七週年典禮，林右昌展示七年來各項施政成果，並公布豎梯工程網路票選命名由「基隆塔」出線，林右昌說，豎梯預計於明年第一季完工；他也強調，最後一年不是倒數，而是「基隆新時代的開始」。

豎梯命名 「基隆塔」出線

林右昌說，他擔任基隆市長這七年來，獲得這麼高的施政滿意度，要歸功於各級民代、所有市府同仁，他只是代表大家接受市民的肯定、期待與批評，因此他要將榮耀獻給所有基隆鄉親，並宣告這是基隆市新的起點。

林感謝獲高施政滿意度

在就職七週年活動中，林右昌公布市府的新視覺logo，並解釋logo上的綠色代表山城、黃色象徵活力、中間的黑色是因為基隆過去盛產煤礦、紅色代表熱情、藍色則是基隆港與海洋，新的logo充滿躍動的意象。

再生計畫 基隆亮起來

林右昌說，一百年前，基隆是北台灣的首席商港，一九八○年更躍居世界排名第七的貨櫃港，隨著全球化的激烈競爭，基隆市港漸漸失去競爭力。他自二○一四年上任以來，率領市政團隊一起打拚，透過規劃執行「市港再生標竿計畫」，將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」及「東亞國際郵輪營運中心」，推動市容環境改善與大規模的城市改造運動，讓基隆重新亮起來，成功將人潮引入基隆，找回城市生命力，與國際再次接軌。

而「基隆山海城串聯再造計畫工程」，預計於明年第一季完工，是基隆市再生、翻轉的指標工程，能串接市中心區的整體環境，並能一次性地提升商業和觀光廊帶的硬體設施和服務水準，為基隆創造無限的觀光效益。另外，即將完工的國門廣場工程，也將為基隆國際郵輪母港帶來嶄新的國門新面貌，敬請國人期待。

基隆豎梯工程網路票選命名，由「基隆塔」出線。（澤空拍提供）

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