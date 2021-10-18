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    首頁　>　基隆市

    基隆白米甕砲台 串接西岸文化觀光路線

    鐵堡觀測所位於制高點，海面動靜一覽無遺，也能讓民眾體驗舊時海戰氛圍。 （基隆市文化局提供）

    鐵堡觀測所位於制高點，海面動靜一覽無遺，也能讓民眾體驗舊時海戰氛圍。 （基隆市文化局提供）

    2021/10/18 05:30

    〔記者林欣漢／新北報導〕基隆市定古蹟白米甕砲台的修復再利用工程月底將完工，市府文化局長陳靜萍表示，這是基隆西岸文化觀光路線的最後一哩路，未來從白米甕砲台串接基隆燈塔及球子山燈塔，打造重要的觀光步道。

    修復再利用工程 月底完工

    她表示，白米甕砲台原名為「白米甕堡壘」，在1902年竣工，是日治時期日本在台灣所設的3大要塞之一「基隆要塞」，最早完成配砲的堡壘砲台，最鮮明的特色是指揮所、4個砲座、觀測台由左至右一字排開全部面向外海，屬於四砲位一字排開的「四門編成」砲台，在台灣地區的古砲台中較為少見。

    觀測所好視野 彈藥庫有導覽

    陳靜萍說，修復工程的最大亮點是鐵堡觀測所與彈藥庫，鐵堡觀測所位於白米甕砲台的制高點，海面動靜一覽無遺，讓民眾體驗舊時的海戰氛圍；彈藥庫未來會成為旅客服務中心，提供來訪遊客更多在地的文化導覽資訊；另外，砲台內的涼亭、日式欄杆經過修繕後，配合解說告示牌系統的更新，讓重新到訪的民眾有耳目一新的感受。

    文化局表示，今年8月起已推出《基隆潮西岸走》系列影片，讓西岸特有的歷史文化在解鎖後重回世人眼前，最後一支壓軸影片《也有餘紅也有風》預計10月底釋出，請民眾關注文化局臉書粉絲團。

    基隆白米甕砲台彈藥庫未來會成為旅客服務中心。 （基隆市文化局提供）

    基隆白米甕砲台彈藥庫未來會成為旅客服務中心。 （基隆市文化局提供）

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