基隆3千戶社區 改善高地供水有解

基隆市壯觀台北高地社區供水改善工程昨動工，立委蔡適應（右三）期望水公司早日供水。（立委蔡適應服務處提供）

2021/10/17 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市安樂區壯觀台北社區有3000戶，因為高地供水頻頻發生爆管、漏水，困擾住戶多年，立法委員蔡適應上任後推動高地社區供水改善工程，在各界努力下，台灣自來水公司昨天舉辦開工典禮；水公司第一區管理處處長李慶興指出，壯觀台北高地供水工程改善經費共3023萬元、150個工作天，完工後，將可改善社區長期漏水問題，也能提供穩定的供水品質。

斥資3023萬 改善工程動工

李慶興表示，壯觀台北社區因管線老舊又年久失修，漏水問題嚴重，2個月漏水高達22000度（2萬2000噸），不僅民眾損失也浪費水資源；為了解決老舊高地社區漏水問題，行政院核定「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110-113年）」，埋設約2000公尺長的300釐米管線，同時更新設置機電、監控等設備，預計今年底前能完工。

管線老舊 2個月漏水2萬2千噸

蔡適應指出，壯觀台北高地供水工程完成後，所有自來水管線都由水公司接手管理維護；水公司會視結餘款狀況，配合基隆市政府規劃，重新刨鋪社區道路。

另外，中山區美之國社區500戶高地供水問題，水公司已經編列工程經費3368萬元、預計150個工作天完工。

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