基隆首座室內棒球打擊練習場 今年底啟用

武崙國小計畫設置室內棒球練習場。（武崙國小提供）

2021/10/15 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣有少棒、青少棒與青棒的三級棒球銜接制度，奠定「棒球王國」的基礎，但近年來已出現斷層現象，喜愛棒球運動的基隆市議員童子瑋、新北市議員張錦豪，爭取資源協助棒球運動向下扎根；童子瑋昨天說，已爭取到基隆市武崙國小在今年底設置基隆首座的室內棒球打擊練習場。

設在武崙國小 有發球機、攔球網

童子瑋表示，基隆市多雨，至今沒有室內棒球練習場，讓基隆長期成為「棒球沙漠」，他今年8月到鄰近基隆市立棒球場旁的武崙國小訪視，爭取到60多萬元經費在武崙國小設置基隆市第一座的室內打擊練習場，預計今年底完工。

市府教育處指出，武崙國小規劃長約19公尺、寬約4.5公尺、高約2.8公尺的小型室內棒球練習場，配置發球機、攔球網等，發球機可以投出變化球、快速球等不同球路，讓小球員練習投打的手感。

武崙國小校長楊坤祥說，基隆市武崙、深美、深澳與和平國小有軟式棒球隊，建德國小也有學生組隊，這座小型室內棒球練習場可提升球員球技。

張錦豪說，他一向支持新北市汐止區的棒球隊，也歡迎基隆的球員遇到下雨時，可以移地汐止區訓練，讓兩地的棒球隊交流切磋球技。

遇到下雨天，基隆市武崙國小棒球隊員只能到地下室克難練習。（武崙國小提供）

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