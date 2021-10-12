基隆21校視聽教室改善 宛如電影院

基隆市明德國中改善學校視聽教室設備，校方將8台液晶螢幕組合一個大型「電視牆」，讓學生對視覺效果印象深刻。（基隆市政府教育處提供）

2021/10/12 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府爭取前瞻基礎建設計畫經費1980萬元，修繕全市21所公立國中、小學的視聽教室，目前僅剩碇內國小尚未完成驗收，其餘都已驗收完畢，未來這21校學生上課將可享受如電影院等級的視聽享受，市府允諾將持續爭取經費，更新其他學校的視聽設備。

絨布座椅 舒適有質感

基隆市教育處長林祝里表示，學校各類座談會、專題演講、培訓課程、聽覺與視覺藝術教育等，都在視聽教室舉行，市府爭取前瞻計畫經費，改善視聽教室的設備與環境，朝多功能使用的空間規劃。

LED崁燈 大型電視牆

例如深美國小視聽教室原有摺疊桌椅搖晃，全面汰舊換新，搭配地面貼木紋PVC地磚，規劃無障礙區域，方便身心障礙學生自由進出；投影布幕升起後為綠色牆面，視聽教室可隨時轉換為攝影棚使用。

此外，德和國小與成功國小更新視聽教室座椅，設置全新絨布座椅，坐起來格外舒適有質感；德和國小購置資訊講桌，結合電腦、投影機、投影布幕及音響等功能，加上新型麥克風，打造環場音效。

值得一提的是明德國中添購8台55吋工業級窄邊液晶螢幕，將8台液晶螢幕組成一個大型電視牆，欣賞影片格外過癮，彷彿置身電影院；武崙國小則以LED崁燈，打造宛如劇院空間的視覺效果，新增多功能連結座椅組，可調整椅子前後距離，符合不同使用者的體型。

基隆市成功國小改善學校視聽教室設備，讓學生到視聽教室上課好像到電影院。（基市政府教育處提供）

基隆市武崙國小利用前瞻建設經費，改善學校視聽教室設備，以LED崁燈，打造宛如劇院空間的視覺效果。（基隆市政府教育處提供）

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