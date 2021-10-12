為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆21校視聽教室改善 宛如電影院

    基隆市明德國中改善學校視聽教室設備，校方將8台液晶螢幕組合一個大型「電視牆」，讓學生對視覺效果印象深刻。（基隆市政府教育處提供）

    基隆市明德國中改善學校視聽教室設備，校方將8台液晶螢幕組合一個大型「電視牆」，讓學生對視覺效果印象深刻。（基隆市政府教育處提供）

    2021/10/12 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府爭取前瞻基礎建設計畫經費1980萬元，修繕全市21所公立國中、小學的視聽教室，目前僅剩碇內國小尚未完成驗收，其餘都已驗收完畢，未來這21校學生上課將可享受如電影院等級的視聽享受，市府允諾將持續爭取經費，更新其他學校的視聽設備。

    絨布座椅 舒適有質感

    基隆市教育處長林祝里表示，學校各類座談會、專題演講、培訓課程、聽覺與視覺藝術教育等，都在視聽教室舉行，市府爭取前瞻計畫經費，改善視聽教室的設備與環境，朝多功能使用的空間規劃。

    LED崁燈 大型電視牆

    例如深美國小視聽教室原有摺疊桌椅搖晃，全面汰舊換新，搭配地面貼木紋PVC地磚，規劃無障礙區域，方便身心障礙學生自由進出；投影布幕升起後為綠色牆面，視聽教室可隨時轉換為攝影棚使用。

    此外，德和國小與成功國小更新視聽教室座椅，設置全新絨布座椅，坐起來格外舒適有質感；德和國小購置資訊講桌，結合電腦、投影機、投影布幕及音響等功能，加上新型麥克風，打造環場音效。

    值得一提的是明德國中添購8台55吋工業級窄邊液晶螢幕，將8台液晶螢幕組成一個大型電視牆，欣賞影片格外過癮，彷彿置身電影院；武崙國小則以LED崁燈，打造宛如劇院空間的視覺效果，新增多功能連結座椅組，可調整椅子前後距離，符合不同使用者的體型。

    基隆市成功國小改善學校視聽教室設備，讓學生到視聽教室上課好像到電影院。（基市政府教育處提供）

    基隆市成功國小改善學校視聽教室設備，讓學生到視聽教室上課好像到電影院。（基市政府教育處提供）

    基隆市武崙國小利用前瞻建設經費，改善學校視聽教室設備，以LED崁燈，打造宛如劇院空間的視覺效果。（基隆市政府教育處提供）

    基隆市武崙國小利用前瞻建設經費，改善學校視聽教室設備，以LED崁燈，打造宛如劇院空間的視覺效果。（基隆市政府教育處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播