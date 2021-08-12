基隆連8天+０中斷 新增2確診

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2021/08/12 05:30

林右昌：一為解隔前確診 一為70多歲男入住照護機構前確診

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市昨天新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，終止連續8天0確診。基隆市長林右昌表示，案15919是50多歲的女性，是台北101櫃姐確診個案的接觸者，在解除居家隔離前採檢確診；案15920是70多歲的男性退休長者，入住照護機構前做採檢發現確診。

居隔者有101櫃姐接觸史

林右昌說，案15919是北市某清潔公司人員，7月31日前被派至台北市101購物中心，8月3、4日被派到台北市中山區植福路某大樓社區。由於是台北101確診櫃姐的職場接觸者，在櫃姐8月3日確診後，隔日就被匡列為接觸者居家隔離，8月9日進行解除隔離前採檢確診。

林右昌說，案15919獨居，暫未匡列密切接觸者，公共足跡為搭國光客運1815及首都客運9026大武崙到台北市。

70多歲男感染源 正疫調中

另一個案是70多歲男性退休長者，因行動不便，長期待在家中，7月4日前往疫苗施打站接種疫苗，因家人規劃安排入住照護機構，8月10日上午，家人陪同至醫院進行入住前採檢，當日下午採檢報告陽性確診；個案目前無症狀，已收治於長庚醫院，已匡列密切接觸者4名家人進行PCR採檢，等待結果中，感染來源正疫調中。

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