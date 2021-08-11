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    首頁　>　基隆市

    基隆城市博覽會 延至明年4/22舉辦

    2021/08/11 05:30

    林右昌：待疫情平穩 讓民眾安心參與城市盛事

    〔記者俞肇福／基隆報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情趨緩，但是仍有高度不穩定性，加上節慶與氣候因素，基隆市原定10月2日舉辦的「基隆城市博覽會」，將延期至明年4月22日至5月1日舉行，希望讓民眾無後顧之憂安心參與。

    基隆市長林右昌表示，市府內部經過數月討論，原定今年10月2日到11日舉辦的「城市博覽會」，受疫情影響將延期。他說，台灣疫情雖然趨於穩定，但考量疫情變化有高度不確定性，國際疫情現在非常嚴峻，台灣平安的度過第一波本土疫情，仍應審慎以對。

    林右昌指出，台灣整個社會氣氛還是以防疫為重，城市博覽會是百萬人共同參與的城市盛事，面對疫情，基隆市府謹慎思考，舉辦任何大型活動都應該在民眾無後顧之憂的情況下辦理；而依照中央流行疫情指揮中心規劃，年底前疫苗施打覆蓋率將有機會超過6成，屆時大家恢復正常生活，基隆市政府舉辦「城市博覽會」讓民眾更安心、更開心參與。

    根據市府規劃，「城市博覽會」分為A、B、C等3大展區，A展區位在基隆市中心，以基隆港為核心的市港再生標竿計畫周邊，B展區則從舊漁會大樓延伸到和平島，主軸是國際串聯；C展區以國立海洋科技博物館為核心，以海洋為主題，連結潮境公園、海科館、望海巷廊帶。

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