中元祭迎好兄弟 基隆老大公廟開龕門

基隆市開基老大公廟舉辦「開龕門」儀式，基隆市長林右昌（左二）將裝有龕門的鑰匙與記錄簿冊的錦盒，遞交給輪值主普的李姓宗親會主委李騰龍（左三）。（基隆市政府提供）

2021/08/09 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕已傳承167年的鷄籠中元祭，昨下午在基隆市開基老大公廟舉辦「開龕門」儀式，象徵迎接「好兄弟」來到陽間享用供品。市長林右昌表示，今年受到疫情影響，不得不限縮參與人數，市府將採取有效防疫管理，回應民眾期待完成的普度盛事，祈求透過祭典祈福，讓疫情遠離全台。

前天深夜起燈腳 點亮普度公燈

開基老大公廟前天深夜先舉辦「起燈腳」儀式，點亮上千盞普度公燈，昨下午2點再進行「開龕門」，由林右昌、立委蔡適應、議長蔡旺璉與今年鷄籠中元祭輪值主普的李姓宗親會主任委員李騰龍及各姓氏宗親代表焚香祝禱、行獻禮後，等吉時一到，林右昌等人陪同李騰龍持鑰匙開啟老大公廟龕門，在鳴砲聲中完成儀式。

林右昌：透過祭典祈疫情遠離

林右昌表示，鷄籠中元祭是登記第一號的國家無形文化資產，已傳承167年，從本土疫情爆發以來，基隆市就貫徹「落實個人健康管理」、「加速施打疫苗」、「強化場所防疫管理」，對於市場、夜市攤商及餐飲業者都要求「兩罩一套」防疫措施，並成為全國防疫指引；在疫苗施打上，基隆打得又快又好，截至昨天，基隆市疫苗涵蓋率已達39.36％，超過全國平均。

科儀皆有直播 請民眾在家觀看

基隆市文化局長陳靜萍指出，鷄籠中元祭的開龕門、開燈放彩、施放水燈頭、關龕門及交接手爐等科儀皆有現場直播，民眾可在家觀看，降低群聚染疫的風險。接下來的科儀日期如下：8月18日豎燈篙，19日開燈放彩，20日迎斗燈，21日（農曆7月14日）放水燈遶境祈福及施放水燈頭，22日中元普度及跳鍾馗，9月7日（農曆8月1日）關龕門。

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