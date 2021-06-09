雙北疫情重災區夾擊 基隆守住城池

2021/06/09 05:30

記者俞肇福／特稿

武漢肺炎疫情嚴峻，雙北確診人數是全國前2名，緊鄰「雙北重災區」的基隆市，很多市民往返雙北通勤，也因此難逃池魚之殃。基隆市長林右昌在這場防疫戰步步為營，對內嚴格管控境內的防疫措施，對外訴諸北北基共同生活圈，爭取中央提供基隆更多防疫資源，努力守住首都生活圈的最後防線，在雙北疫情夾擊下，基隆守「城」不易。

基隆市與雙北毗鄰，相較於台北市截至昨天的確診人數已達3641人、新北市的5013人，近37萬人的基隆市確診人數193人，按照人口比例計算（北市近260萬人、新北約403萬人），都遠低於雙北的比例，殊為難得。

本土疫情爆發時，中央宣布雙北升級三級警戒，緊鄰的基隆市仍是二級，林右昌眼見「鄰居失火」，他自行宣布提升至「準三級警戒」，他用霹靂手段防堵傳統市場疫情，只要有確診者足跡就消毒、休市；他感嘆說，下令市場休市是痛苦的決定，民眾抱怨買菜不便、攤商也不諒解，但他身為地方防疫指揮官，不能因為怕事就坐視不管。

林右昌「超前部署」的防疫作為頗有前瞻性，他在5月24日就向中央喊話，建議三級警戒再延後2週；5月25日再向中央建議，全國停課再延2週銜接暑假；5月30日又率全國之先，宣布依身分證字號尾數進行傳統市場人流管控，後來獲得台北市等多個縣市跟進，蔡英文總統也在6月7日呼籲各縣市比照辦理。

林右昌強調，事實證明，如果人力資源少的基隆市都能做好防疫，雙北沒有道理不能做，他樂見柯文哲願意亡羊補牢，也實施身分證管控分流。

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