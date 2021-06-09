為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    雙北疫情重災區夾擊 基隆守住城池

    2021/06/09 05:30

    記者俞肇福／特稿

    武漢肺炎疫情嚴峻，雙北確診人數是全國前2名，緊鄰「雙北重災區」的基隆市，很多市民往返雙北通勤，也因此難逃池魚之殃。基隆市長林右昌在這場防疫戰步步為營，對內嚴格管控境內的防疫措施，對外訴諸北北基共同生活圈，爭取中央提供基隆更多防疫資源，努力守住首都生活圈的最後防線，在雙北疫情夾擊下，基隆守「城」不易。

    基隆市與雙北毗鄰，相較於台北市截至昨天的確診人數已達3641人、新北市的5013人，近37萬人的基隆市確診人數193人，按照人口比例計算（北市近260萬人、新北約403萬人），都遠低於雙北的比例，殊為難得。

    本土疫情爆發時，中央宣布雙北升級三級警戒，緊鄰的基隆市仍是二級，林右昌眼見「鄰居失火」，他自行宣布提升至「準三級警戒」，他用霹靂手段防堵傳統市場疫情，只要有確診者足跡就消毒、休市；他感嘆說，下令市場休市是痛苦的決定，民眾抱怨買菜不便、攤商也不諒解，但他身為地方防疫指揮官，不能因為怕事就坐視不管。

    林右昌「超前部署」的防疫作為頗有前瞻性，他在5月24日就向中央喊話，建議三級警戒再延後2週；5月25日再向中央建議，全國停課再延2週銜接暑假；5月30日又率全國之先，宣布依身分證字號尾數進行傳統市場人流管控，後來獲得台北市等多個縣市跟進，蔡英文總統也在6月7日呼籲各縣市比照辦理。

    林右昌強調，事實證明，如果人力資源少的基隆市都能做好防疫，雙北沒有道理不能做，他樂見柯文哲願意亡羊補牢，也實施身分證管控分流。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    基隆市今日熱門
    三級警戒延長？ 林右昌：降二級不可能升四級不敢 只能以撐待變
    2021/06/06 16:43

    三級警戒延長？ 林右昌：降二級不可能升四級不敢 只能以撐待變

    中央未給基隆足夠疫苗 謝國樑︰市府應另闢管道取得
    2021/06/02 13:36

    中央未給基隆足夠疫苗 謝國樑︰市府應另闢管道取得

    射後不理?女懷孕興師問罪挨告 基院：無意圖散布於眾判無罪
    2021/06/02 15:57

    射後不理?女懷孕興師問罪挨告 基院：無意圖散布於眾判無罪

    基隆護理之家群聚案擴大 又增2人確診
    2021/06/02 17:51

    基隆護理之家群聚案擴大 又增2人確診

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播