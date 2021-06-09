又有攤商確診 基隆成功市場休業到6/14

2021/06/09 05:30

第4例豬肉攤商中鏢 林右昌要求販賣生鮮肉品比照崁仔頂漁市場「雙罩一套」防疫

〔記者林欣漢、俞肇福／基隆報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續，上週才復業的基隆市成功市場，前天又有豬肉攤商確診，市府宣布成功市場再度休業到14日；另外，基隆的護理之家感染案昨增加4例確診，1例是舊案的新增確診案、另3例是新發生的護理之家，累計多個護理之家共有14名住民、3名照顧服務員確診。

攤商懷疑與空調及送貨員進場有關

成功市場群聚感染案先前已有14人染疫，後來沒有新增個案，市府宣布結案，4日才解封復業；但市府針對100多名攤商的篩檢結果昨出爐，有6人呈陽性，8日清晨再度緊急休業至14日，扣掉7日（週一）市場休息，僅營業3天又關閉，市場攤商懷疑與冷氣空調及送貨員進場有關，希望市府儘快查明感染源。

豬肉來自桃園、北市 追查感染源

市長林右昌（見右圖，記者林欣漢攝）表示，成功市場日前染疫的3家攤商都是豬肉攤，新確診的案11454是第4名豬肉攤商。傳統市場是防疫的重要防線，也是他最憂心的，基隆沒有養豬戶或屠宰場，豬肉來源大多是桃園市，少部分來自台北市，正在追查、匡列負責運送、去骨作業等人員。

他宣布，將針對成功市場所有攤商進行PCR檢測，所有販賣生鮮肉品的攤商一律比照崁仔頂漁市，採取「雙罩一套」（口罩、面罩加拋棄式手套）的防疫措施，並禁止民眾碰觸生鮮肉品。

護理之家增4例確診 1舊案3新案

基隆市昨新增8名確診者，其中4人是2間護理之家的工作人員及住民，累計全市護理之家已有14名住民、3名照服員確診。新發生感染的護理之家有3人確診，2人是照服員、1人是住民；案11642是另一家已發生群聚感染的護理之家住民。

林右昌說，已完成全市26家機構共424名員工的預防性快篩，結果均呈陰性，已要求各養護機構強化「分艙分流」、設置隔離室、安排工作人員儘速接種疫苗、提升員工防護裝備等。

疫情嚴峻，採檢量能大增，林右昌昨與基隆長庚醫院院長賴旗俊、檢驗醫學科主任黃成正共同宣布，基隆長庚今起啟用新型「全自動新冠病毒檢測機台」，提升採檢量能與效率；林右昌說，新機台採全自動檢測流程，PCR採檢量能從原本一天140例增加到840例，等待採檢結果的時間從3天大幅縮短至3小時，必要時還能支援雙北。

基隆市成功市場上星期才復業，昨天又有攤商確診，市府緊急宣布，成功市場再度休市至14日止。（基隆市政府提供）

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