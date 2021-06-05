基隆拚疫苗接種 7日設首座快打站

基隆市長林右昌表示，市府已選定中正路新市府大樓預定地，設立第一個戶外快速施打站。 （基隆市政府提供）

2021/06/05 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌指出，日本捐贈124萬劑AZ疫苗抵台後，美國也將捐贈疫苗給台灣在內的亞洲國家，因應未來疫苗量能增加，市府已選定中正路新市府大樓預定地（原公車處修車廠），做為第一個戶外的快速施打站，預計7日設置完成；同時先提供預約篩檢服務，下週一已有50人預約。

設在新市府大樓預定地

基隆市政府針對施打疫苗的部署，第一階段由4家醫院與中正衛生所、安樂衛生所提供服務，每天約1000個名額，目前第二階段再擴增20家診所，日服務量可提高到3000個名額；同時也加緊設立戶外施打站，首處中正區預計7日在新市府大樓預定地完成，後續將視需求在其他6區各設置一處，最高規模將達到每天為1萬名民眾施打疫苗。

第2批疫苗 納公車司機

林右昌表示，中央3日再撥補給基隆的2100劑疫苗，將提供包括診所及地區醫院的非醫師人員增加接種500人，長照機構工作人員、復康巴士司機全部900人，警察外勤人員增加200人，環保局外勤一線清消人員增加300人，以及公車處全部司機260人。

成功市場復業 人潮略少

另外，成功市場之前有3名攤商確診，連帶家人共造成14人確診，林右昌昨表示，市場傳播鏈經嚴格管控，初步確定沒有擴散情形，正式結案，重新恢復營業，並採取實聯制、身分證尾數管制，單號週三、五、日，雙號週二、四、六；昨天首日約7、8成攤商重新擺攤，但人潮不如往日，市場管委會表示，市場已充分消毒清潔完成，民眾可以放心採購。

基隆市確診 04/26~06/04 總計168件

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