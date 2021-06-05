為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆拚疫苗接種 7日設首座快打站

    基隆市長林右昌表示，市府已選定中正路新市府大樓預定地，設立第一個戶外快速施打站。 （基隆市政府提供）

    基隆市長林右昌表示，市府已選定中正路新市府大樓預定地，設立第一個戶外快速施打站。 （基隆市政府提供）

    2021/06/05 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌指出，日本捐贈124萬劑AZ疫苗抵台後，美國也將捐贈疫苗給台灣在內的亞洲國家，因應未來疫苗量能增加，市府已選定中正路新市府大樓預定地（原公車處修車廠），做為第一個戶外的快速施打站，預計7日設置完成；同時先提供預約篩檢服務，下週一已有50人預約。

    設在新市府大樓預定地

    基隆市政府針對施打疫苗的部署，第一階段由4家醫院與中正衛生所、安樂衛生所提供服務，每天約1000個名額，目前第二階段再擴增20家診所，日服務量可提高到3000個名額；同時也加緊設立戶外施打站，首處中正區預計7日在新市府大樓預定地完成，後續將視需求在其他6區各設置一處，最高規模將達到每天為1萬名民眾施打疫苗。

    第2批疫苗 納公車司機

    林右昌表示，中央3日再撥補給基隆的2100劑疫苗，將提供包括診所及地區醫院的非醫師人員增加接種500人，長照機構工作人員、復康巴士司機全部900人，警察外勤人員增加200人，環保局外勤一線清消人員增加300人，以及公車處全部司機260人。

    成功市場復業 人潮略少

    另外，成功市場之前有3名攤商確診，連帶家人共造成14人確診，林右昌昨表示，市場傳播鏈經嚴格管控，初步確定沒有擴散情形，正式結案，重新恢復營業，並採取實聯制、身分證尾數管制，單號週三、五、日，雙號週二、四、六；昨天首日約7、8成攤商重新擺攤，但人潮不如往日，市場管委會表示，市場已充分消毒清潔完成，民眾可以放心採購。

    基隆市確診 04/26~06/04 總計168件

    基隆市確診 04/26~06/04 總計168件

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    基隆市今日熱門
    基隆首見死亡案例！2名70多歲老翁確診不治
    2021/05/29 14:43

    基隆首見死亡案例！2名70多歲老翁確診不治 影片

    防傳統市場成破口 林右昌呼籲「麥吃、麥摸，毋湯擠燒，買好緊來轉」
    2021/05/29 12:08

    防傳統市場成破口 林右昌呼籲「麥吃、麥摸，毋湯擠燒，買好緊來轉」

    基隆小姑娘、快樂城小吃店群聚案擴大 林右昌發起退休醫護徵召令
    2021/05/29 17:43

    基隆小姑娘、快樂城小吃店群聚案擴大 林右昌發起退休醫護徵召令

    基隆小吃店群聚感染增 林右昌籲接觸者篩檢
    2021/05/30 05:30

    基隆小吃店群聚感染增 林右昌籲接觸者篩檢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播