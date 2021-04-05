基隆班班有冷氣 拚明年5月達標

基隆市政府投入3億4257萬元，改善基隆市57所國中小學電力系統設備與建置冷氣，力拚明年5月起，國中小學班班都能吹冷氣。（記者俞肇福翻攝）

2021/04/05 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府爭取中央經費補助，投入3億4257萬元改善全市57所國中、小學電力系統設備與建置冷氣，力拚2022年5月起國中、小班班有冷氣；教育處長林祝里表示，預計1645間教室將裝設3117台冷氣，共2萬1434名學生可受惠，不用再揮汗上課。

斥資3.4億 改善電力系統、設備

林祝里指出，基隆市爭取中央特別統籌分配稅款及前瞻基礎建設計畫第2階段經費，全市57校冷氣設備採購共3117台，已上網公告招標，期限至4月19日止；電力系統改善部分，先公告第一批34校的電力改善工程，期限至4月26日止，預計最快2022年5月起，基隆市國中、小每班都有冷氣吹。

中央擬補助學校全年4個月電費

教育處指出，班級冷氣以每年5月、6月、9月、10月共4個月使用為原則，上午9點到下午4點，室溫28度以上開啟，中央將研議補助學校全年4個月電費，以每月22天、每天6小時、每小時2.5度、每度4或5元計算，超出者由使用者付費。

基隆市學校學生家長會聯合會總會長王昌派認為，使用者付費合理，不過如今氣候變遷，有時候不一定5、6、9、10月才會出現高溫，建議市府電費補助不要局限月分，而是以固定額度交由各班級運用，類似高中職使用的「電費卡」，超出額度再由家長平均分攤。

林祝里表示，台灣北部、南部縣市氣候也有差異，教育部國教署對電費補助方式尚未定案，總額管制可能是選項之一，家長的意見她會協助轉達，未來中央應會訂定基本準則，再由各縣市彈性處理。

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