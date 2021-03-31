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    首頁　>　基隆市

    基隆嶼磯釣賽4月10日登場 首推團體賽

    「2021基隆嶼國際磯釣賽」將於4月10日、11日登場，基隆市長林右昌（左三）與基隆磯釣代言人沈文程（左二）昨天共同為選手加油打氣。（記者俞肇福攝）

    「2021基隆嶼國際磯釣賽」將於4月10日、11日登場，基隆市長林右昌（左三）與基隆磯釣代言人沈文程（左二）昨天共同為選手加油打氣。（記者俞肇福攝）

    2021/03/31 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕「2021基隆嶼國際磯釣賽」將於4月10日、11日登場，基隆市長林右昌昨與活動代言人沈文程一起為今年參賽的72名選手加油打氣；今年首度規劃團體積分對抗賽，比賽總獎金提高至16萬元，提供30多個獎項，總價值逾20萬元，希望選手釣大魚、得大獎。

    林右昌打氣 許願今年參與

    林右昌表示，基市府自2018年起開辦基隆嶼國際磯釣賽，每年吸引許多國內頂尖釣手同場競技，同時導入友善漁業觀念和食魚教育，他歡迎更多新手加入磯釣行列，並許下今年要參與磯釣的心願。

    摸彩獎項 總價值逾20萬

    產業發展處長黃健峰表示，市府為維護磯釣場域及海洋永續經營，積極推廣友善磯釣運動，並建立磯釣證制度，申辦件數已達7600張，基隆嶼島礁成為國內磯釣場域管理的楷模，去年起新增磯釣證線上申辦及系統，提升行政效率與便利性。

    今年賽事亮點有別於先前僅有個人賽，首度推出團體積分對抗賽制，並與個人賽並行競技，共吸引15組釣魚隊伍報名團體賽；第一天賽事結束後的選手之夜交流活動，將揭曉團體賽前3名，釣具廠商也提供總價值20萬元的摸彩獎項。

    產發處表示，今年活動開放民眾線上報名，72個名額不到2小時便額滿，其中有70名男性，個人及團體組各有1名女性，年齡從21歲到55歲不等。

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