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    首頁　>　基隆市

    「童樂海子島」啟用 林右昌邀暢遊基隆

    基隆市童樂海子島啟用，市長林右昌開心地在公共藝術「小雨滴的99種可能」下跳躍。（基隆市政府提供）

    基隆市童樂海子島啟用，市長林右昌開心地在公共藝術「小雨滴的99種可能」下跳躍。（基隆市政府提供）

    2021/03/30 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕兒童節快到了，基隆市長林右昌昨天在海洋廣場主持「童樂海子島」啟用，有基隆市5千位國小高年級學童共同創作的互動型裝置藝術，還有校園大翻轉、各類親子活動、城市尋寶等專屬基隆孩子的「六大好禮」陸續登場，市府邀請大小朋友4月來基隆暢玩，感受歡樂滿滿的兒童節盛會。

    林右昌表示，5千位小學生在海洋廣場共同創作的「基隆雨」裝置藝術，融合美術跟藝文教育課程，除了象徵「雨都」的基隆，也代表基隆港外海的「基隆嶼」，入夜後配合燈光照明，是吸睛的公共藝術。

    小雨滴、白帶魚 2裝置藝術吸睛

    他說，市府規劃兒童節六大好禮，包括教育處設計的口罩，送給基隆市2萬4千位國小及幼兒園學童，還有知識性、玩樂性、益智性的相關活動，希望全市小朋友有開心、快樂的兒童節。

    「基隆雨」的策展創作人李奇鴻指出，這項藝術共創計畫以「小雨滴的99種可能」為題，與全市5千位國小五、六年級學生一起「造雨」，用環境的角度思考人與自然的依存關係，使用自然素材竹條，設計雨滴的造型，再由小朋友利用塑膠袋等回收素材，發揮創意編出不同色彩、造型的雨滴。

    另一件「白帶魚」互動裝置，由知名藝術團隊與台灣電力公司共同策畫，藝術家薛家和說，作品以善用海洋資源、親近基隆海洋文化做出發點，藉由白天、晚上變化，帶出基隆的溫度與人情。

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