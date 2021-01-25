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    首頁　>　基隆市

    新生掛零 基隆月眉國小8月停辦

    基隆市教育處擬取消現有小校的自由學區與招生補助新制；將衝擊現有小校招生，讓招生不足問題變更嚴重。圖為全校僅6班的中華國小。 （記者俞肇福攝）

    基隆市教育處擬取消現有小校的自由學區與招生補助新制；將衝擊現有小校招生，讓招生不足問題變更嚴重。圖為全校僅6班的中華國小。 （記者俞肇福攝）

    2021/01/25 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕不敵少子化狂潮，基隆市信義區月眉國小近10年學生數都在70人以下，109學年度一年級新生0人，目前全校僅有45名學生，市府教育局將進行學生轉校安置，最快2021年8月月眉國小將吹熄燈號停辦。

    目前全校僅45名學生

    1964年創校的基隆市月眉國小，全盛時期學生數近千人，近年因學區人口老化，加上與周邊3所學校相距約800至1100公尺，招生更困難。去年8月沒有新生入學，全校剩下45名學生，待今年六年級12名學生畢業後，學校將僅33名學生。

    12人畢業剩33生 將轉校安置

    教育處長林祝里表示，初步調查剩餘33名學生轉校安置意願，其中有30人欲轉往中興國小，有1人前往東光國小，另2名去信義國小。

    林祝里說，月眉國小在校生轉學至他校，市府將補助每一名學生每學期500元交通費，直到小學畢業，另轉學到新學校的制服也將補助購買；停辦月眉國小需經教育處初審，再提送基隆市教育審查委員會審議，最快今年8月熄燈。

    小校自由學區入學擬取消

    另外，基隆市有12所公立國小班級數在10班以下，恐造成同儕學習與刺激不足；教育處日前召集校方開會討論，擬取消開放自由學區入學，希望落實就近入學理念，新制預計明年暑假實施。

    這12所公立小學扣除8月將停辦的月眉國小，與轉型為實驗學校的瑪陵國小及八堵國小，其他學校分別為尚仁、和平、中華、中山、復興、港西、忠孝、東光與仙洞。

    教育處多年前開放部分學校為自由學區，學生可跨區就讀，為了招生，小校校長積極尋找資源，提供免費營養早餐、課後社團活動、課後輔導或交通車接送等福利措施，確保學生數不致於跌破學校關門門檻的50人，2020年受疫情影響，小校承受極大壓力。

    1964年創校的基隆市月眉國小，因學區內人口老化，加上少子化狂潮，1年級新生0人，全校僅剩45位小學生，預計今年8月停辦。（記者俞肇福攝）

    1964年創校的基隆市月眉國小，因學區內人口老化，加上少子化狂潮，1年級新生0人，全校僅剩45位小學生，預計今年8月停辦。（記者俞肇福攝）

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