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首頁　>　基隆市

基隆29線學生專車將停駛 有替代路線

2020-03-22 05:30:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市公車連年虧損，累計到今年的虧損額將突破二十億元，市府檢討全市八十六條學生專車路線，其中二十九條的搭乘人數寥寥可數，不符營運效益，這二十九條路線將在三月底停駛；市府表示，停駛的學生專車都有其他替代路線可以搭乘，已請學校向家長及學生說清楚，節省的專車班次改成支援尖峰路線，增加營運效益。

3月底停開 節省的班次改支援尖峰路線

市府交通處長李綱指出，基隆市公車一段票的成本要二十五元，但為了配合北北基統一收費，長期來只收十五元，其中的差額由市府編列預算來彌補公車業者。由於連年虧損，去年市府首次動用教育基金三千五百萬元來補助票差，但議員們審查預算時認為不妥，刪除一千七百萬元，要求開源節流、檢討路線。多位議員認為，以前因為公車路線不普及，才有學生專車，但基隆市的公共運輸普及率目前已經高居全國第二，僅次台北市，學生專車路線應該檢討。

公車今年虧損額 將突破20億元

市府交通處進行「提升基隆市公車營運效能研究」，計算後，每班車至少要三十五人以上搭乘才符合成本效益，但不少學生專車坐不到十人，甚至有掛零的情形。檢討後，高中職以下有十六條路線，經國、海大及崇右有十三條路線，將於三月底停駛，剩下的五十七條路線列入後續觀察。

李綱說，停駛的學生專車路線經過評估後，都有其他的替代路線可以搭乘，例如基隆高中經南榮路到仁二路循環站就有多條路線高度重疊，基隆女中也是如此，至於偏遠地區公車班次少的學生專車，例如中正公園的中正、成功國中就維持行駛，保障偏遠路線的學生就學權益。

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