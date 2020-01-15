農曆春節 基隆推33項便民措施

基隆市在一月二十二日至二十四日每天上午八點至中午十二點都有年貨公車，方便市民年節前採買。圖為基隆市公車。（記者林欣漢攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者林欣漢、何玉華、賴筱桐、邱書昱、陳心瑜、俞肇福／綜合報導〕農曆春節將至，基隆市政府推出卅三項便民措施，即日起陸續上路，包括闢駛年貨公車、各大醫院提供廿四小時急診服務、路邊停車格暫停收費及旅遊服務中心不打烊等；新北市市區公車春節期間比照例假日班次行駛，跳蛙公車全面停駛，公有路外停車場維持廿四小時營運，且不調漲費率。

年貨公車 22日至24日上路

基隆市一月廿二日至廿四日（除夕）期間，每天上午八點至中午十二點闢駛年貨公車，每個整點從公車總站發車，行經成功市場、安樂果菜市場、仁愛市場；緊鄰基隆廟口夜市的「愛四路夜市」將從一月十八日起至二月二日共十六天，全天營業不收攤。

新北年貨大街將於一月十七日到十九日在市民廣場登場，有年貨、伴手禮、節慶用品等百家攤商，並發送金鼠御守與中和烘爐地限量錢母。

另外，基隆市各大醫院春節期間提供廿四小時急診服務，卅日（大年初六）起陸續恢復門診；基隆東、西岸旅遊服務中心春節期間不休息；基隆市立游泳池、市立體育場、田徑場及暖暖運動公園棒球場、網球場等場館，廿三日至廿九日暫停開放。

除夕至初三 路邊停車格免費

交通運輸方面，廿四日至廿七日基隆市路邊停車格暫停收費；廿三日、廿八日、廿九日為部分收費；國光客運、基隆客運、公車處春節期間營運班次時刻表，公告在業者網站及各候車場站。

新北跳蛙公車 春節全面停駛

新北市區公車將在春節期間比照例假日班次行駛，跳蛙公車全面停駛，觀光風景區公車視人潮機動增班；新巴士除了五股、三峽、平溪和雙溪春節期間照常營運外，其餘行政區部分或全面停駛；新北市公有路外停車場維持廿四小時照常營運，且不調漲費率。

初一至初三 北基停收運垃圾

垃圾收運部分，廿四日下午一點起基隆市巡迴清運垃圾，下午六點後除全市十七處定點垃圾車外，全面停止收運；新北除夕當天早上開始加班至傍晚六點收班，廿五日至廿七日基隆市、新北市都停止收運垃圾，廿八日皆恢復正常。

獅友贈食物包 助弱勢過好年

〔記者何玉華／新北報導〕國際獅子會300B2區響應新北市政府「好日子愛心大平台」政策，昨天捐贈市價約一七九萬元、共三千份食物包，副市長謝政達代表受贈，將由社會局透過各區社福中心轉贈弱勢家庭。另外，春節期間市府將提前準備兩千份「村里平安包」分配在一百多處派出所，提供民眾緊急需求使用。

國際獅子會300B2區拯救飢餓執行長張清松表示，在總監蔡秀雲的號召下，300B2區所屬各分會集資一七九萬元購買三千份食物包，捐贈「好日子愛心大平台」，希望幫助弱勢家庭。

社會局長張錦麗說明，每份食物包包含肉鬆、鮪魚罐、即溶飲品、泡麵等物資，將透過各社福中心轉贈給服務案家，幫助弱勢戶過好年。

基隆市「愛四路夜市」將從一月十八日起至二月二日，全天營業不收攤，讓民眾可隨時採買年貨。（記者俞肇福攝）

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