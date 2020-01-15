農曆春節 基隆推33項便民措施
〔記者林欣漢、何玉華、賴筱桐、邱書昱、陳心瑜、俞肇福／綜合報導〕農曆春節將至，基隆市政府推出卅三項便民措施，即日起陸續上路，包括闢駛年貨公車、各大醫院提供廿四小時急診服務、路邊停車格暫停收費及旅遊服務中心不打烊等；新北市市區公車春節期間比照例假日班次行駛，跳蛙公車全面停駛，公有路外停車場維持廿四小時營運，且不調漲費率。
年貨公車 22日至24日上路
基隆市一月廿二日至廿四日（除夕）期間，每天上午八點至中午十二點闢駛年貨公車，每個整點從公車總站發車，行經成功市場、安樂果菜市場、仁愛市場；緊鄰基隆廟口夜市的「愛四路夜市」將從一月十八日起至二月二日共十六天，全天營業不收攤。
新北年貨大街將於一月十七日到十九日在市民廣場登場，有年貨、伴手禮、節慶用品等百家攤商，並發送金鼠御守與中和烘爐地限量錢母。
另外，基隆市各大醫院春節期間提供廿四小時急診服務，卅日（大年初六）起陸續恢復門診；基隆東、西岸旅遊服務中心春節期間不休息；基隆市立游泳池、市立體育場、田徑場及暖暖運動公園棒球場、網球場等場館，廿三日至廿九日暫停開放。
除夕至初三 路邊停車格免費
交通運輸方面，廿四日至廿七日基隆市路邊停車格暫停收費；廿三日、廿八日、廿九日為部分收費；國光客運、基隆客運、公車處春節期間營運班次時刻表，公告在業者網站及各候車場站。
新北跳蛙公車 春節全面停駛
新北市區公車將在春節期間比照例假日班次行駛，跳蛙公車全面停駛，觀光風景區公車視人潮機動增班；新巴士除了五股、三峽、平溪和雙溪春節期間照常營運外，其餘行政區部分或全面停駛；新北市公有路外停車場維持廿四小時照常營運，且不調漲費率。
初一至初三 北基停收運垃圾
垃圾收運部分，廿四日下午一點起基隆市巡迴清運垃圾，下午六點後除全市十七處定點垃圾車外，全面停止收運；新北除夕當天早上開始加班至傍晚六點收班，廿五日至廿七日基隆市、新北市都停止收運垃圾，廿八日皆恢復正常。
獅友贈食物包 助弱勢過好年
〔記者何玉華／新北報導〕國際獅子會300B2區響應新北市政府「好日子愛心大平台」政策，昨天捐贈市價約一七九萬元、共三千份食物包，副市長謝政達代表受贈，將由社會局透過各區社福中心轉贈弱勢家庭。另外，春節期間市府將提前準備兩千份「村里平安包」分配在一百多處派出所，提供民眾緊急需求使用。
國際獅子會300B2區拯救飢餓執行長張清松表示，在總監蔡秀雲的號召下，300B2區所屬各分會集資一七九萬元購買三千份食物包，捐贈「好日子愛心大平台」，希望幫助弱勢家庭。
社會局長張錦麗說明，每份食物包包含肉鬆、鮪魚罐、即溶飲品、泡麵等物資，將透過各社福中心轉贈給服務案家，幫助弱勢戶過好年。