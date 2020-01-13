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首頁　>　基隆市

《基隆市長熱門人選》蔡適應：不要吃碗內看碗外

2020-01-13 05:30:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市民進黨立委蔡適應以十萬四○八二票連任成功，超過基隆市長林右昌在二○一八年市長選舉的得票數十萬一七七三票，外界看好他在二○二二年可能接棒林右昌、參選市長；蔡適應昨天表示，韓國瑜選上高雄市長才幾個月就跑去選總統，讓人民失望，「這件事情他也放在心上」。

指韓國瑜落跑事件 讓人民失望

記者追問蔡適應，「這件事情也放在心上」的意思，是指不要在任期中轉換跑道嗎？蔡適應說，他剛連任成功，要繼續為市民權益到中央打拚，「不要吃碗內看碗外」。

蔡適應說，民進黨雖然大勝，但絕對不要自滿，要以戒慎恐懼的心情，謙卑地為人民服務；不要以為獲得權力就不可一世，他會秉持謙卑的心，繼續做好每件服務工作，在中央專業問政，回報市民對他的支持及林右昌的肯定。選舉已經結束，大家都在基隆的大家庭裡，他也會修補選舉所造成的政黨對立，也感謝對手們在選舉中的指教，對手的政見也會參考。

民進黨在國會席次已單獨過半，立法院長的龍頭之爭暗潮洶湧，不分區立委當選人游錫堃被視為熱門人選，蔡適應面對記者提問是否支持游錫堃時有些錯愕，一臉尷尬地連咳三聲，他勉強回答說，「支持黨內協調後推出的人選」。

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