高鐵延基隆? 林右昌：速度會大幅下降

2019-11-09 05:30:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議員鄭愷玲昨天在市政總質詢時，質疑中央評估高鐵南延屏東甚至延伸到宜蘭，卻沒考慮延伸基隆，建議市府積極向中央爭取。基隆市長林右昌則說，高鐵如果延伸基隆，可能速度會大幅下降，且迴轉幅度不足，在工程技術上要加以考量。

鄭愷玲表示，行政院推動高鐵延伸屏東，經費高達五百多億元，還要花上千億元讓北宜直鐵貫穿翡翠水庫延伸宜蘭；基隆港是台灣郵輪母港，基隆人口也和宜蘭差不多，中央不管評估直鐵或高鐵到宜蘭，都沒有想到延伸到基隆。

林右昌表示，高鐵延伸或直鐵的評估，不只是考慮到宜蘭，而是整個東部；高鐵時速三百多公里，速度很快，如果到七堵再轉往東部，速度可能會大幅下降，且在高速時的迴轉幅度可能會轉不過去，在工程技術上必須加以考量。

鄭愷玲也建議，台鐵基隆至台北在上午六點卅分至八點通勤尖峰時段，應增至每六分鐘一班，並考慮區間車不要站站停，採取單停雙不停、雙停單不停或其他模式，縮短基隆到台北的通勤時間。林右昌表示，增加區間車班次是好建議，但要考慮到對號列車的通行，能否增加班次，需要台鐵評估。

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