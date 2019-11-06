基隆正濱漁港舊漁會大樓 修復動工

歷史建築基隆區漁會正濱漁港舊漁會大樓將配合「大基隆歷史場景再現整合計畫」整建修復，昨天動工。（記者俞肇福攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市正濱漁港舊漁會大樓是建於日治時期的「水產館」，基隆市政府四年前接管這棟歷史建築，歷經文化資產保存法程序，將配合「大基隆歷史場景再現整合計畫」整建修復，昨天動工。市長林右昌說，這一天等了好久；當年爭取保留舊漁會大樓的市議員呂美玲也感動表示，希望盡早完工，重現昔日港都榮景。

文化局指出，舊漁會大樓於一九三四年由台北州水產會向台灣銀行借款四十萬日圓興建，一九三五年啟用，是台灣第一個發展水產事業的專業部門，稱為「水產會社」；舊漁會大樓為基隆少數保存完整的日治時期漁業產業建築，二○○三年登錄為歷史建築。基隆區漁會二○一五年將舊漁會大樓贈與基隆市政府，並獲得文化部補助「大基隆歷史場景再現整合計畫」修復整建。

林右昌表示，舊漁會大樓深具歷史與文化意義，他要感謝基隆區漁會理事長游日興、總幹事陳文欽及漁會代表的支持，協助市府推動有意義的事情，未來將以更嚴謹的態度面對，期盼如質如期完工，進行委外營運管理招商作業。

林右昌表示，正濱漁港旁老屋變身彩色屋，成為基隆新興熱門景點，未來基隆市警局正濱派出所遷移後，從舊漁會大樓沿著正濱漁港一路到和平島，將形成完整的觀光廊帶。

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