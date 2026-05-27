為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 基隆市

    熱到爆表！台南玉井39.8度全台最熱 北北基刷新5月高溫紀錄

    2026/05/27 19:39 記者黃宜靜／台北報導
    今天台北站、基隆站創下站史5月份最高溫紀錄。（圖由氣象署提供）

    今天台北站、基隆站創下站史5月份最高溫紀錄。（圖由氣象署提供）

    全台烤番薯！中央氣象署表示，今天各地高溫炎熱，截至下午6點30分，最高溫出現在台南市玉井區39.8度，且北北基更出現刷新5月高溫紀錄。

    中央氣象署表示，今天全台高溫炎熱，其中7縣市出現38度以上高溫，包括：台南玉井39.8度、新北屈尺39.6度、花蓮富源38.6度、台北文山38.5度、基隆七堵38.4度、桃園桃園區38.1度、屏東三地門38度。

    尤其北部測站更是出現5月最高溫紀錄！氣象署表示，台北測站今天高溫達38.3度、基隆站37.6度，雙雙創下站史5月份最高溫紀錄，新北氣象站2023年搬遷設立，今天也測出37.8度高溫，也是設站以來最高溫；另外，今天淡水站最高溫測出35.7度、花蓮站34.2度是該站5月份第二高溫。

    氣象署預報員曾昭誠表示，明天白天天氣與今天（27日）類似，高溫炎熱，尤其大台北、南部內陸、花東縱谷局部37度左右高溫，其他平地大多也有機會出現接近36度高溫，早晚各地25至28度，但午後降雨範圍擴大，宜蘭、花蓮地區及中部以北山區有午後雷陣雨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    基隆市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播