為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 基隆市

    台鐵基隆站土地髒亂老鼠流竄 環保局開罰限期改善

    2026/05/27 18:59 記者盧賢秀／基隆報導
    台鐵基隆站旁空地堆置雜物、孳生蚊蟲，還有老鼠流竄，環保局開單告發。（基隆市環保局提供）

    台鐵基隆站旁空地堆置雜物、孳生蚊蟲，還有老鼠流竄，環保局開單告發。（基隆市環保局提供）

    基隆市環保局指出，台灣鐵路公司基隆站的土地長期髒亂、雜草叢生並堆置廢棄物，影響周邊交通場站使用及附近居民生活品質，環保局多次勸導仍未實質改善，日前有民眾po文該處鼠類流竄，環保局今天派人前往稽查，並依《廢棄物清理法》開罰並限期改善。

    環保局長馬仲豪指出，台鐵的2塊土地，雖有圍籬圍起來，但1處雜草叢蔓生，也有廢棄物堆置，易造成病媒蚊、鼠類孳生；另一處雖然平整，但卻經常有老鼠出沒，干擾鄰近交通場站及居民生活。

    環保局今日已派遣稽查人員再次前往現場勘查，確認違規事實明確，並依《廢棄物清理法》相關規定，分別開立2張罰單，各裁罰4800元，共計罰了9600元，並責令限期完成改善，若仍未改善，將持續開罰。

    環保局表示，希望土地所有人、管理人或使用人要善盡環境維護義務，避免因管理不善而影響周邊居民生活環境及公共利益。尤其最近有漢他病毒的個案，民眾看到老鼠會感到害怕，希望地主善加管理。

    台鐵基隆站旁空地堆置雜物、孳生蚊蟲，還有老鼠流竄，環保局開單告發。（基隆市環保局提供）

    台鐵基隆站旁空地堆置雜物、孳生蚊蟲，還有老鼠流竄，環保局開單告發。（基隆市環保局提供）

    台鐵基隆站旁空地堆置雜物、孳生蚊蟲，還有老鼠流竄，環保局開單告發。（基隆市環保局提供）

    台鐵基隆站旁空地堆置雜物、孳生蚊蟲，還有老鼠流竄，環保局開單告發。（基隆市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    基隆市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播