228公園鱷雀鱔被吃下肚》基隆海科館有白化鱷雀鱔 酷似鱷魚十分凶殘

國立海洋科技博物館潮境智能海洋館飼養的白化鱷雀鱔，長吻酷似鱷魚，獵食十分凶殘。（記者盧賢秀攝）

台北有男子釣起228公園鱷雀鱔下鍋煮來吃挨罰，基隆的國立海洋科技博物館飼養1隻罕見白化鱷雀鱔，看起來很可愛，但牠的長吻酷似鱷魚，且生性凶悍，尤其肚子餓時獵食行為更是凶殘。

日前有2男子釣起228和平公園「鱷魚火箭」鱷雀鱔煮了吃，還在臉書（Facebook）貼文，被台北市政府各罰3600元。

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國立海洋科技博物館約也有隻罕見白化的錘骨雀鱔（俗名為鱷雀鱔），是8年前民眾所贈，推測體重已逾10公斤，體長約1.2公尺。

海科館潮境智能海洋館研究助理蔡宇鴻表示，這隻白化鱷雀鱔全身潔白且略帶粉嫩，看來很可愛，但鱷雀鱔個性「非常強勢且凶悍」，雖然同科中也有體型較小，但無論體型大小，雀鱔科普遍都有高度攻擊性。

蔡宇鴻提到，鱷雀鱔的嘴部酷似鱷魚，有極為強壯且銳利的牙齒，以魚、蝦為主食，甚至會獵食烏龜等爬蟲類，肚子餓時獵食行為更是凶殘，若在人工環境下嘗試混養，必須讓牠們隨時保持飽足狀態，否則極易發生攻擊行為。

蔡宇鴻指出，早期水族界曾有一波飼養潮，但飼鱷雀鱔成長速度快，飼主水族箱無法容納1公尺甚至2公尺的大型魚類，最後選擇棄養，如今鱷雀鱔已經很少見。

國立海洋科技博物館潮境智能海洋館飼養的白化鱷雀鱔，長吻酷似鱷魚，獵食十分凶殘。（記者盧賢秀攝）

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