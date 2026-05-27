個人幣商涉洗錢200萬被訴 基隆地院這原因判無罪

基隆市闕姓個人幣商遭控替詐團洗錢近200萬，基隆地院法官認定證據不足判他無罪。 （記者林嘉東攝）

基隆市闕姓個人幣商被控將名下中國信託帳戶提供給不詳人士，並依指示將匯入的200萬元詐騙贓款「層轉」洗錢。基隆地院審理後，認定檢方證據不足以證明闕男與詐團有犯意聯絡，且經警方幣流分析證實闕確實有從事加密貨幣交易，依無罪推定原則，判處闕男無罪。

檢警調查，詐騙集團於2022年間以「假投資」手法行騙，導致兩名女被害人分別匯款24萬元、10萬元至詐團控制的第一層人頭帳戶。隨後，詐團將34萬元連同其他贓款近200萬元，層轉至闕男的A帳戶後，在轉移至其名下的B帳戶，檢方據此認定闕男在替詐團製造金流斷點、隱匿犯罪所得。

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闕男辯稱，他當時從事個人虛擬貨幣買賣，客戶要買幣才會匯款入A帳戶，確認入帳後他就將虛擬幣轉給對方，將錢移到B帳戶則是為了購買虛擬幣補貨，強調網路買家都用假名，他根本不知道那是贓款。檢方則質疑他未進行客戶審查（KYC），且無法提出確切名單，認為辯詞純屬杜撰。

法官審理時，將闕男的錢包地址與對話紀錄送交基隆市警察局進行「虛擬資產幣流分析」，報告證實該錢包確實有進行虛擬貨幣轉移，足見其辯詞並非完全虛構。

法官認為，2022年當時我國對虛擬貨幣的管理法規尚未周延，無法排除有民眾為賺取利益而以個人名義買賣幣，闕有可能在不知情下遭詐團利用為洗錢管道；加上被害人從未指認過闕男，他也未將帳戶交付他人放任使用。因此，依刑事訴訟採無罪推定，在檢方證據無法排除合理懷疑的情況下，判處闕男無罪。

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