基隆半年8起毒駕釀2死 議員促科技執法精準攔檢

國三南下基隆隧道口昨天發生毒駕自撞護欄。（記者吳昇儒翻攝）

最近毒駕事件頻傳，市議員何淑萍指出，去年至今基隆半年來發生了8件毒駕事件，造成2人死亡多人受傷，簡直是隱形炸彈，她建議能夠建立一個高風險駕車族群資料庫，不定時擴大稽查、科技執法精準攔檢，防範毒駕傷人。警察局長林信雄表示，對於累犯以不確定故意殺人罪偵辦移送。

何淑萍指出，最近全台毒駕事件頻傳，光是基隆市從去年12月南榮路倒垃圾被撞死到昨天國3自撞，半年內有8件的毒駕事件，有2人死亡多人受傷，就像是隱形的炸彈，不能讓警方在第一線孤軍奮戰。

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她建議市府、警察局爭取或編列唾液快篩，以及尿液毒品檢驗快篩的經費；警察局跟衛生局所列管的二、三級毒品人口，建立一個高風險駕車的這個族群的資料庫；特定的娛樂場所、治安熱點深夜時不定時、不定點擴大聯合稽查或路檢，高風險對象出入治安熱點或開車上路，可以精準攔截。

此外，毒駕者關幾個月後，他的毒癮還在，他一開車就是屬於一個移動式的炸彈。她建議毒駕被吊銷駕照的，在重新考駕照前，必須自費到指定的醫療機構進行戒癮治療。

林信雄表示，會積極向中央爭取或者是市府編列經費採購快篩試劑，警察局和衛生局對毒品人口有列管，如何結合車牌辨識、納入治安熱點做精準的攔截，警察局相關單位會研議精準攔；聯合稽查小組也會加強定期和不定期的擴大攔檢，至於自費戒癮才能重新考照，會建議中央研議修法。

此外，市議員鄭愷玲也表示，警方查緝毒品案件，員警冒險執勤，但是警用車輛老舊、維修頻繁，7年以上的老舊車輛數十輛，要求警方加強汰換。

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市議員何淑萍建議市府聯合稽查小組建立高風險檔案，利用科技執法精準攔檢。（記者盧賢秀攝）

基隆市警察局表示，將研議透過車牌辨識等科技，精準攔檢，避免毒駕傷人。（記者盧賢秀攝）

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