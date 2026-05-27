基北北桃強化環保合作 聯手提升污染防治效能

「基北北桃環保交流合作平台」會議針對環境治理、污染防制、跨域合作等議題進行交流。（桃園市政府提供）

「基北北桃環保交流合作平台」第10次會議昨天（26日）舉辦，桃園市政府與基隆市、台北市、新北市政府，針對環境治理、污染防制、跨域合作等議題進行交流，期能共同提升北台灣環境治理效能，其中桃市府分享「工廠環保判定智慧E化系統2.0」推動成果，每年預估可減少約2500公斤CO2e碳排放。

桃園市政府環保局表示，「工廠環保判定智慧E化系統2.0」全面優化申辦流程，新增「審查完成即可線上下載」功能，大幅縮短工廠登記申辦流程、審查日數，系統上線後，已有效減少紙本公文、郵寄需求，達到「快速、便民、減碳」效果。

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會議中還分享智慧治理與環境管理成果，並針對水質改善、病媒防治、廢棄物管理、清潔隊基層人事制度、改裝噪音車管制等議題進行討論，以跨市合作改善鶯歌溪水質為例，透過建立即時通報、聯合稽查機制，加強污染源溯源與高污染潛勢對象巡查，成功維護流域水環境品質。

另，針對病媒防治議題部分，會中決議將建議中央政府建立家鼠密度調查與風險分級制度，以提升各縣市防治作業之一致性、科學性與長期監測效能。

「基北北桃環保交流合作平台」會議針對環境治理、污染防制、跨域合作等議題進行交流。（桃園市政府提供）

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