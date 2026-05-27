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    首頁 > 基隆市

    基隆七堵地下道上方龜裂危 民眾通行安全受威脅

    2026/05/27 09:01 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆地下道上方牆面出現裂縫，民眾擔心通行安全。（記者盧賢秀攝）

    基隆地下道上方牆面出現裂縫，民眾擔心通行安全。（記者盧賢秀攝）

    基隆市七堵鐵道公園旁的七堵地下道，光明路通往基隆商工，地下地上方水泥牆面出現嚴重龜裂，橫貫整個地下道，裂縫較寬處約5至10公分，地方人士擔心影響安全。長興社區發展協會總幹事柯金標、工務處與七堵區長林賢家勘查後，工務處先將移除植物牆上的植物，並與台鐵協調進一步協調後續修繕。

    柯金標指出，民眾反映地下地上方牆面裂縫那麼大，真的很危險，此處地下道每天有上千人次通過，包括隆商工、明德國中的學生及長興里的居民，民眾擔心最近地震不斷，梅雨或颱風豪雨，水泥塊可能隨時掉落砸傷路人。要求市府相關單位要儘速處理。

    市政府工務處土木工程課長張佑竹與七堵區長林賢家已到現場勘查，張佑竹研判，原本是混凝土牆面，為了美化在表層加上「洗石子」裝飾材，日久風吹日曬，表層膨脹龜裂，目前沒有結構性的立即危險。

    由於龜裂處長有樹木，根部可能會影響牆面裂縫持續擴大，工務處將先請廠商移除植物。由於地下道上方屬於台鐵鐵軌區域，將與台鐵進一步協調後續的修復與修繕。

    基隆地下道上方牆面出現裂縫，民眾擔心通行安全。（記者盧賢秀攝）

    基隆地下道上方牆面出現裂縫，民眾擔心通行安全。（記者盧賢秀攝）

    長興發展協會總幹事柯金標（右）與工務土木科長張佑竹（中）勘查地下道安全性。（記者盧賢秀攝）

    長興發展協會總幹事柯金標（右）與工務土木科長張佑竹（中）勘查地下道安全性。（記者盧賢秀攝）

    長興發展協會總幹事柯金標（右）與工務土木科長張佑竹（左）及七堵區長林賢家（右二）勘查地下道裂縫。（記者盧賢秀攝）

    長興發展協會總幹事柯金標（右）與工務土木科長張佑竹（左）及七堵區長林賢家（右二）勘查地下道裂縫。（記者盧賢秀攝）

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