基隆市長選舉》童子瑋學習之旅首站到屏東 周春米：對他非常有信心

基隆市議長童子瑋（右）參選基隆市長，到屏東縣學習取經，縣長周春米（左）為他加油。（記者羅欣貞攝）

屏東縣以共融遊戲場聞名，童子瑋（右）參訪巴轆公園留下深刻印象，還與屏東縣長周春米（左）開心自拍。（記者羅欣貞攝）

民進黨基隆市長參選人童子瑋今（24）日開啟「進步城市 學習之旅」，首站就到屏東縣，連跑國立海洋生物博物館、好屏生活長照館、屏東車站Youbike站點、九如鄉巴轆公園共融遊戲場；童子瑋表示，屏東在周春米縣長帶領下，許多建設與政策都讓他獲益良多，會將相關經驗帶回研究，為基隆打造全齡共好生活。周春米表示對童子瑋「非常有信心！」。

今（24）日下午童子瑋抵達屏縣九如鄉巴轆公園時，由周春米全程陪同，屏縣府說明公園發展沿革、特色，以及引進「兒童表意權」將全縣打造為「遊戲城市」等觀念，都讓童子瑋認為值得學習和參考，盛讚屏縣是「遊戲首都」。他也強調，未來基隆在推動公園建設時，也應納入不同年齡層需求，打造真正共融的城市空間。

周春米表示，歡迎基隆市議會童子瑋議長率領團隊來到屏東，非常敬佩他的一日鐵人行程，屏東的共融遊戲公園全國知名，歡迎議長前來經驗交流，他非常年輕、非常認真，「我們也對他非常有信心！」。

童子瑋還指出，印象最深刻的除巴轆公園，還有好屏生活長照館，這裡以「預備老後生活」為核心理念，透過展示與體驗，讓民眾提前理解長照制度、輔具使用與家庭照顧模式，打造更有尊嚴與自主性的高齡生活環境，也讓長照政策更貼近民眾日常，是基隆未來在高齡社會中必須加速推動的方向。

童子瑋也提到，YouBike是許多基隆市民反映期待的建設。屏東透過完整的公共自行車系統，串聯車站、生活圈與觀光動線，並結合電子支付與通勤月票政策，有效提升公共運輸使用率；基隆未來若要推動「步行城市」與低碳交通，YouBike不只是交通工具，更是城市生活型態轉型的重要基礎設施。

童子瑋表示，國立海洋生物博物館雖屬中央管轄，但因牽動地方觀光與生態教育，可跟周邊社區共同打造觀光廊帶，這也是他正在努力規劃的方向。未來基隆也應思考如何整合港口、山海景觀與在地文化，形成完整的觀光路徑。

基隆市長參選人童子瑋在屏東縣長周春米陪同下，參觀屏縣巴轆公園，和正在公園遊玩的小朋友們開心互動。（記者羅欣貞攝）

童子瑋在屏東火車站前體驗Youbike。（圖由童子瑋進步基隆辦公室提供）

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