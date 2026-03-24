為3000元腰包恐關7個月！基隆男潛超商行竊 累犯被重判

黃姓男子趁超商大夜班員工在庫房小憩，竊取店員掛在庫房門口置物架上的COACH牌腰包，被法院重判7月徒刑。 （記者林嘉東攝）

基隆市一名黃姓男子前年某日凌晨到便利商店買菸，見大夜班員工在庫房內小憩，竟竊取店員掛在庫房門口置物架上的COACH牌腰包。基隆地院審理時，黃否認犯行；法官勘驗超商內監視器後認定就是他偷的，且黃男前科累累，依竊盜罪重判黃男7月徒刑；可上訴。

判決指出，黃姓男子前年10月20日凌晨2時10分，至住處附近一家便利超商買香菸時，見櫃檯無人，走近櫃台發現值班的蕭姓店員正在庫房內休息，隨即竊取掛在倉庫門口置物架上價值3000元的咖啡色COACH牌腰包，內含票夾、一卡通、悠遊卡、香菸及證件等財物，將COACH包塞入他揹在身上藍色單肩包內離去。

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直至隔天上午10時整理店內時，蕭男發現腰包遺失；經調閱監視錄影畫面後報警逮到黃男。黃男偵訊及審理中均否認犯行，辯稱當時僅站在休息室門口，往內探頭確認廁所有無聲音，並未進入房間，亦未看見腰包。

法官勘驗監視器認定，從庫房門口即可清楚看到架上的腰包，且畫面顯示黃不僅步入庫房，更有「傾身向前」、「拉扯腰包」、「拿取放入包中」等連續動作，此外，監視器也拍到黃男進入房間前腰包仍在架上，黃步出房間後腰包即消失。法官認為被告所辯均屬卸責之詞。

法官調查，黃男曾犯毒品、贓物等案，2023年12月才服刑出獄；黃出獄後，距離前案執行完畢未滿5年，構成累犯，且黃男竊盜前科累累，犯行不勝枚舉，嚴重欠缺尊重他人財產權之觀念、法治觀念淡薄，審酌黃男犯後迄今，未返還財物給被害人，應予嚴懲，依竊盜罪重判7月徒刑。

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