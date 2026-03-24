基隆「瑜珈境」突歇業負責人傳捲款失聯 市府：啟動履約保證機制

基隆一家知名瑜珈教室「瑜珈境」近日驚傳負責人失蹤，民進黨基隆市議員施偉政今天（24日）上午接到會員在教室外集結陳情。（民進黨基隆市議員施偉政提供）

基隆一家知名瑜珈教室「瑜珈境」近日驚傳負責人失蹤，民進黨基隆市議員施偉政今天（24日）接獲陳情，指會員繳了上萬元會費，瑜珈教室卻無預警倒閉、找不到人退費。基隆市政府教育處副處長楊永芬回應，「瑜珈境」於營運期間依規定投保「短期補習班履約保證保險」，市府除了撤銷立案證書，也將啟動履約保證機制，維護消費者權益。

施偉政指出，市府需經3個月無營運事實認定，才能要求勒令歇業，讓學員開始依照上課比例索賠退費，但學員及老師質疑市府該如何認定「無營運起始日」，市府教育處應了解學員陳情內容，並儘速進行認定，阻止惡劣行為人脫產，讓受害學員早日辦理退費。

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楊永芬表示，施化難陀有限公司附設基隆市私立境瑜珈短期補習班負責人的家屬，今年3月5日向基隆市警察局第二分局東光派出所報案協尋負責人，教育處3月11日針對該補習班進行公共安全聯合稽查，該班公共安全申報及消防安全設備申報均符合相關規定，現場正常授課，但負責人處於失聯狀態。

經瞭解，該補習班總公司位於台北市，營運期間依規定向三井住友海上集團明台產物保險股份有限公司投保「短期補習班履約保證保險」，並按年辦理續保作業，保險金額為200萬元（保險期間自2025年12月14日0時起至2026年12月14日0時止），保險機制可提供消費者基本權益保障。

市府說明，該補習班今日（24日）公告停止所有課程與入場服務，後續將依「短期補習班設立及管理規則」第36條規定辦理，如經認定有未經核准停辦且停止招生逾3個月情形，將依法撤銷立案或廢止設立，並註銷立案證書及對外公告，同時啟動履約保證機制，維護消費者權益。

基隆一家知名瑜珈教室「瑜珈境」近日驚傳負責人失蹤，瑜珈教室貼出停業公告。（民進黨基隆市議員施偉政提供）

基隆一家知名瑜珈教室「瑜珈境」近日驚傳負責人失蹤，主管機關基隆市政府教育處副處長楊永芬回應，將啟動履約保證機制。（記者俞肇福攝）

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