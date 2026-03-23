清明掃墓 4/3-6基隆南榮墓區交管、接駁車免費

基隆市政府指出，清明掃墓4月3日到6日期間，南榮墓區實施交通管制，南榮路周邊禁停車輛，請多利用大眾運輸工具。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府115年春祭大典訂於4月2日在南榮公墓公立納骨塔暫厝區登場；另外，清明節適逢連續假期，基隆市南榮墓區將進行交通管制，自4月3日到4月6日，一連4天早上8時到15時全面實施交管，除了擁有臨時停車證或當地住戶外，其餘車輛禁入，市府提供免費墓區循環接駁車，請民眾多加利用。相關詳情，請至基隆市立殯葬管理所官方網站查詢。

基隆市政府指出，基隆市政府服務團隊將於掃墓期間提供便民措施，包括免費飲用水、消防提水袋、流動廁所、垃圾子母車、諮詢服務站。為分流人潮，清明連假前週末（3月28、29日）及清明連假後1週（4月11、12日）不實施交通管制、不提供公車接駁服務，但有義交配合進行交通維管，車輛仍可進入南榮殯葬所，需依規定進入停車場，並嚴禁路邊違規停車。

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為提倡環保、以功代金，殯葬所4號家祭室及火化場旁金爐設置紙錢回收箱，統一焚燒金紙，鼓勵民眾以茶水、供品取代焚燒紙錢及香燭，減少空氣污染。此外，為確保墓區安全，請勿任意焚燒雜草或紙錢，砍除後的雜草應集中堆放，避免引發火災。

基隆市消防局提醒民眾，掃墓時應遵守「五不一要」原則，即不用火掃墓、不用火除草、不燃放爆竹、不焚燒紙錢、不亂丟菸蒂，並將垃圾帶走，共同維護清明祭祖期間的環境安全。

基隆市政府指出，清明掃墓4月3日到6日期間，南榮墓區實施交通管制，請民眾搭乘墓區免費接駁公車。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府指出，清明掃墓4月3日到6日期間，南榮墓區實施交通管制，請民眾搭乘墓區免費接駁公車。（圖為基隆市政府提供）

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