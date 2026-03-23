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    首頁 > 基隆市

    中國漁工違法上岸買藥 逆向騎車違規被逮判拘25日

    2026/03/23 10:23 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定陳男為了買藥上岸，時間較短，故依未經許可進入台灣地區罪，判處拘役25日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定陳男為了買藥上岸，時間較短，故依未經許可進入台灣地區罪，判處拘役25日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    陳姓中國籍漁工受雇於我國漁船主，去年10月16日晚間想要上岸買藥，卻未依規定申請臨時登岸許可證，擅自騎乘機車從正濱漁港到基隆市區。陳男一時未注意，逆向騎車被警方攔下盤查，依法送辦。基隆地院近日審結，認定陳男為了買藥上岸，時間較短，故依未經許可進入台灣地區罪，判處拘役25日，得易科罰金。

    陳男應訊時，否認犯行，並表示當時是為了買藥，才會上岸，沒有注意到逆向騎車，被警方攔查。

    檢察官認為，兩岸關係條例中規定，中國人民非經主管機關許可，不得進入台灣地區，而陳男違反規定，因此認定他涉犯出國及移民法中的未經許可進入台灣地區罪，提起公訴。

    法官審理後認為，陳男為中國籍漁工依規定不得擅離岸置處所與船舶進入台灣地區，違法上岸後，卻否認犯行且犯後態度不佳，考量漁工所能活動暫置區域環境及海上漁工生活多有不便，擅離動機尚可同理，加上短時間內就被查獲，違法狀態仍屬輕微，故判處拘役25日，得易科罰金2萬5千元。

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