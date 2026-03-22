童子瑋爭取調高警察繁重加給有成 謝國樑：調高消防危險加給4成

基隆市長謝國樑今天（22日）參加基隆市中山高中義消訓練成果驗收活動，接受媒體聯訪時，釋出幫消防員調整危險職務加給的好消息。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市長參選人童子瑋2025年前往行政院，爭取調高警察繁重加給，獲得行政院長卓榮泰支持，卓榮泰趕在今年農曆春節前簽准調高全國警察繁重加給；爭取連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天（22日）也公開表示，基隆市政府已編列追加預算，針對消防人員危險職務加給提高4成，最多增加新台幣3880元，若獲基隆市議會通過，預計今年下半年實施。

謝國樑今天參加基隆市中山高中義消訓練成果驗收活動後，接受媒體聯訪說，警察、消防人員的繁重及危險加給，是市府今年很重要的施政，市府已於追加預算編足經費，希望能比照直轄市，讓基隆市警消領取更多的加給。

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謝國樑指出，基隆市政府調高警消加給後，可以徹底解決長期以來基隆市與新北市，兩市也許只是相隔一條街，但警消待遇卻有落差。除感謝市民支持外，也感謝警消在執勤時努力付出，市府會與警消站在一起，繼續做好保護市民的工作。

根據消防局提供資料顯示，現行基隆市消防人員危險職務加給分為2級，規劃危險職務加給增加4成後，第1級從每月9700元調升為1萬3580元，第2級從7760元調升為1萬864元。

身兼基隆市義勇消防總隊長、國民黨基隆市議會黨團書記長曾紀嚴表示，基隆市政府提出調升警消加給，相信不分黨派的基隆市議員都會支持。

基隆市長謝國樑今天（22日）參加基隆市中山高中義消訓練成果驗收活動，接受媒體聯訪時，釋出幫消防員調整危險職務加給的好消息。（記者俞肇福攝）

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