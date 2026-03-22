無照證券分析師臉書上招攬學生吸金 法官判5月罰百萬

基隆地院近日審結，認定郭男觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處5月徒刑，併科罰1百萬元，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

無證券分析師執照的郭姓男子2023年11月至隔年9月間，在臉書、IG等社群軟體張貼個股分析，吸引網友們花錢加入其創立群組。郭男再提供買賣價位等建議，收取30多萬元的「學費」。檢調發現後，將其移送法辦。基隆地院近日審結，認定郭男觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處5月徒刑，併科罰1百萬元，緩刑2年。

檢調查出，郭男2023年11月起，未經金管會許可，竟以有償方式提供有價證券、證券等相關商品分析意見或推介建議，違法經營證券投資顧問業務；並在臉書上暱稱「Ku Shou」張貼個股分析、持股追蹤等文章，吸引網友以每個月1到4千元不等費用，加入郭男創立的「不要忘記股海是洪水猛獸」及「獸獸一言堂」等LINE群組內。

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郭男則在群組內提供股票投資資訊，當中包含個股分析、買賣價位、多空建議等資訊分別向楊、黃及邵姓民眾收取學費高達34.5萬元。

檢察官偵訊後，認為郭男行為已違反非法經營證券投資顧問業務罪，依法將他起訴，並向法院聲請沒收其不法所得。

法官審理時，郭男則當庭承認有開班授課，並有收取學費，隨即繳回5萬元不法所得。

法官認為，郭男行為已觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，另併科罰1百萬元，未繳回不法所得29.5萬元，宣告沒收；考量他一時失慮，才會犯案，經此次判刑後，應知警惕無再犯之虞，且無前科，故予以緩刑2年，緩刑期間需提供60小時義務勞務。

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