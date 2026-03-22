為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 基隆市

    無照證券分析師臉書上招攬學生吸金 法官判5月罰百萬

    2026/03/22 08:56 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定郭男觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處5月徒刑，併科罰1百萬元，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定郭男觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處5月徒刑，併科罰1百萬元，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    無證券分析師執照的郭姓男子2023年11月至隔年9月間，在臉書、IG等社群軟體張貼個股分析，吸引網友們花錢加入其創立群組。郭男再提供買賣價位等建議，收取30多萬元的「學費」。檢調發現後，將其移送法辦。基隆地院近日審結，認定郭男觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處5月徒刑，併科罰1百萬元，緩刑2年。

    檢調查出，郭男2023年11月起，未經金管會許可，竟以有償方式提供有價證券、證券等相關商品分析意見或推介建議，違法經營證券投資顧問業務；並在臉書上暱稱「Ku Shou」張貼個股分析、持股追蹤等文章，吸引網友以每個月1到4千元不等費用，加入郭男創立的「不要忘記股海是洪水猛獸」及「獸獸一言堂」等LINE群組內。

    郭男則在群組內提供股票投資資訊，當中包含個股分析、買賣價位、多空建議等資訊分別向楊、黃及邵姓民眾收取學費高達34.5萬元。

    檢察官偵訊後，認為郭男行為已違反非法經營證券投資顧問業務罪，依法將他起訴，並向法院聲請沒收其不法所得。

    法官審理時，郭男則當庭承認有開班授課，並有收取學費，隨即繳回5萬元不法所得。

    法官認為，郭男行為已觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，另併科罰1百萬元，未繳回不法所得29.5萬元，宣告沒收；考量他一時失慮，才會犯案，經此次判刑後，應知警惕無再犯之虞，且無前科，故予以緩刑2年，緩刑期間需提供60小時義務勞務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    基隆市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播