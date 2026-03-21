基隆警察加給最高3880元 童子瑋：從事公共服務最有成就感時刻

基隆警察加給最高3880餘元，將溯自3月1日，議長童子瑋將協調議員儘速通過追加預算。（童子瑋提供）

行政院3月初核定修正「警察人員警勤加給表」，非直轄市員警「勤務繁重加成」及「刑事加成」可同步提高。基隆市員警依勤務繁重程度最高可領取4成的「勤務繁重加成」，預計每人每月薪資加1940元至3880元之間；刑事人員「刑事加成」同步調升至8成，每月增加1940元。市府預算審查已經同意編列追加預算，市議會審議通過後就可溯及今年3月1日生效。

基隆市議長童子瑋表示，從去年6月開始，他就極力向行政院爭取鬆綁制度、為基層加薪，現在終於開花結果，是他從事公共服務最有成就感的時刻，他會努力與議員溝通，儘速讓預算通過。

請繼續往下閱讀...

市警局指出，直轄市以外13個縣市此次修正更增訂最高可加4成支給，預計每人每月薪資加給幅度約在1940元至3880元之間；另刑事人員加給多1940元，市府已經核定溯及今年3月1日生效。

童子瑋表示，基隆身為北北基桃生活圈的重要門戶，不論是港區治安、觀光人潮還是交通疏導，工作強度早就是「直轄市等級」，除了口頭嘉獎、頒獎這些精神榮譽，每個月的實質收入，才是真正回饋這些第一線夥伴的實質福利。

童子瑋也在臉書裡特別感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰跟秘書長張惇涵，他表示，許多長官為了這件事，經常接到他的電話騷擾，但爭取地方福利不怕臉皮厚，未來還是會繼續打電話。

童子瑋說，接下來的議會追加預算審查，他會向各議員進行溝通協調，希望讓這筆預算順利通過。他強調，未來也會繼續努力，讓所有為基隆付出的人，都能得到應有的尊重與回饋。

基隆警察加給最高3880餘元，將溯自3月1日，議長童子瑋將協調議員儘速通過追加預算。（童子瑋提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法