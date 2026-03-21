基隆脆弱家庭增加 推動初級預防計畫

基隆市脆弱家庭增加，教育處推動初級預防計畫。（教育處提供）

基隆市每年約有200件脆弱家庭通報案件，且數量有逐年上升的趨勢，基隆市教育處與家庭教育中心聯手推出「接住脆弱家庭學生初級預防計畫」，聯合專業社工團隊，在危機發生前主動走進家中訪視，伸出援手協助家庭跨局處資源轉介。

教育處表示，該計畫是要協助各級學校在發現學生家庭功能受損的第一時間，就能投入支援資源。學校老師往往是最早發現學生有困境或異常情況的第一線，可能會出現的特徵為家庭經濟突然陷困、家長教養知能不足、孩子有特殊照顧需求，或由年幼孩子突變成家中主要照顧者等情形。雖然這些情況在法律上可能未達強制通報開案的標準，但家庭確實迫切需要幫忙。

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學校主動提出申請後，專業團隊會在受理申請後的10日內安排家訪，並連結經濟、社政、警政、心衛及教育資源的專業依據，投入經濟與生活物資支援、就學就業協助、家庭照顧功能補強等協助，確保每一分愛心都能補足家庭的需求。

教育處長徐嬿立說，教育處規劃家庭教育中心擔任轉介平台，聯合專業社工團隊，在危機發生前主動走進家中訪視。透過家訪後的評估報告，協助家庭提供柔性支持與跨局處資源轉介，讓孩子在穩定環境中成長。

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