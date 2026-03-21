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    首頁 > 基隆市

    基隆阿公阿嬤超商開戰 店員超淡定「低頭掃地」

    2026/03/21 10:15 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市1名婦人日前手持雨傘在公車旁狂K1 名滿頭華髮的男子，一路打進超商內，被路人拍下上傳臉書，引發網友熱議。（記者林嘉東翻攝臉書）

    基隆市1名婦人日前手持雨傘在公車旁狂K1 名滿頭華髮的男子，一路打進超商內，被路人拍下上傳臉書，引發網友熱議。（記者林嘉東翻攝臉書）

    社群平台近來瘋傳基隆市一起街頭衝突影片，一名滿頭華髮的男子遭一名手持雨傘的婦人，一路從公車旁打進超商內；超商店員超淡定，自顧低頭掃地，引發網友熱議。轄區警方表示，這起街頭衝突事件發生在今年1月間，挨打男子並未報案；至於，衝突的原因有待進一步釐清。

    警方調查，這起衝突事件是在基隆市仁愛區南新街上。當時，男子從公車下車後與婦人發生言語爭執，婦人舉起手中雨傘朝男子頭部揮擊；男子以手擋雨傘，仍遭婦人手持的雨傘打到頭部；男子為閃躲婦人攻擊，躲進路旁超商內，仍遭婦人手持雨傘持續攻擊，超商店員見狀並未勸阻，反自顧低頭掃地，引發網友熱議。

    該段影片日前被網友上傳臉書社團「花蓮快樂GO」上，網友對婦人持雨傘狂K男子，與超商店員的冷眼態度，引發熱烈討論，「婦人不怕把阿公打到腦震盪？」、「超商店員一臉見怪不怪的樣子」、「店員超淡定，感覺是天天開打的常客」

    轄區基隆市警一分局南榮路派出所表示，這起街頭衝突事件發生今年1月間，由於當時雙方都沒有報案，不知道2人衝突的原因，已派員調閱相關監視器及記錄，釐清當事人身份，並通知到案說明，釐清事發原因。

    基隆市1名婦人日前手持雨傘在公車旁狂K1 名滿頭華髮的男子，一路打進超商內，店員未勸阻，低頭淡定打掃，也引發網友討論。（記者林嘉東翻攝臉書）

    基隆市1名婦人日前手持雨傘在公車旁狂K1 名滿頭華髮的男子，一路打進超商內，店員未勸阻，低頭淡定打掃，也引發網友討論。（記者林嘉東翻攝臉書）

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