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    首頁 > 基隆市

    「龍抬頭」補財庫 童子瑋承諾：基隆敬老金加倍說到做到

    2026/03/20 14:42 記者俞肇福／基隆報導
    農曆二月初二「龍抬頭」是民間求財、補財庫的吉日，他選在今日宣布政見，象徵要為全基隆的長輩「補財庫」。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

    農曆二月初二「龍抬頭」是民間求財、補財庫的吉日，他選在今日宣布政見，象徵要為全基隆的長輩「補財庫」。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

    今天（20日）日適逢傳統習俗「龍抬頭」與土地公聖誕，民進黨基隆市長參選人童子瑋特別前往基隆信仰中心慶安宮及愛三路土地公廟參拜，在基隆媽與市民見證下，他承諾若順利當選基隆市長將會全面推動「敬老慰問金加倍」政策，說到做到。

    童子瑋日前宣布敬老金政見，包含春節、端午、中秋等三節慰問金，將由現行的3000 元調升至6000元，長輩全年可以領到18000元，而重陽敬老金也將由1000元倍增至 2000元，百歲長輩更可領到最高12000元，展現守護基隆長輩尊嚴生活的決心。

    童子瑋表示，農曆二月初二「龍抬頭」是民間求財、補財庫的吉日，他選在今日宣布政見，象徵要為全基隆的長輩「補財庫」。童子瑋指出，基隆是一座充滿溫度的港口城市，這份溫度來自於長輩們一輩子的辛勞與貢獻，政府有責任讓每一位長輩在熟悉的家鄉中，過得優雅且有尊嚴。

    童子瑋也強調，基隆市長謝國樑已經在日前活動上宣布，將會跟進他的政策，並在4月宣布最新版本的敬老金，預計在年底普發給市民長輩，他對市府參考他的政策樂見其成，也證明只要市府努力作業，財源不是問題，關鍵在減少錯誤跟浪費的財政支出，把錢花在市民的幸福上。

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