基隆公車閃避來車急剎！2婦人重摔受傷送醫

基隆市公車處一輛104新豐街公車，3月19日約早上10時準備駛離二信循環站，因閃躲切入的小型公車緊急剎車，造成2乘客受傷送醫。（記者俞肇福翻攝）

基隆市昨天（19日）上午發生公車急煞意外，一輛104新豐街公車正準備離開二信循環站時，因為閃避突然切入準備靠站的小型公車，104線公車駕駛急忙踩剎車，車內3名女乘客還沒坐下反應不及，被急剎的作用力往後拋飛，被重重摔在公車地板上；兩位婦人送醫救治，公車處已派員關懷。

3月19日早上10時左右，104新豐街公車停靠二信循環站讓乘客上下車後，緩緩從基隆二信循環站離站，這時左前方一輛小型公車突然斜向切入，為避免2公車撞上，104新豐街公車駕駛緊急剎車，車內隨即傳出急促的剎車聲。

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突如其來的強大衝擊力，讓車內3名老婦人根本來不及抓穩扶手，整個人直接向後拋飛，橫躺在公車走道地板上；其中，有2人痛得完全無法站起身，公車駕駛見狀，先下車查看有無其他狀況，並打119叫救護車到場救援。意外發生後，警方現場製作筆錄，並針對行車責任進行釐清。目擊民眾表示，當時看到2位老人家倒在公車地板上，救護車來把人送醫。

基隆市公車處營運室主任張競文目前已啟動關懷機制，慰問受傷乘客。其中林女（34年次）已返家觀察，另外薛女（36年次）則還在院檢查。她呼籲乘客，由於道路狀況多，上車後仍要握緊扶手以確保自身安全。目前相關肇事責任仍在進一步調查中。

基隆市公車處一輛104新豐街公車，3月19日約早上10時準備駛離二信循環站，因閃躲切入的小型公車緊急剎車，造成2乘客受傷送醫。（記者俞肇福翻攝）

基隆市公車處營運室主任張競文表示，目前已啟動關懷機制，慰問受傷乘客。（記者俞肇福攝）

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