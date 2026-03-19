為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 基隆市

    面交105萬只拿2千酬勞求情無效 基隆車手被判1年2月

    2026/03/19 18:56 記者林嘉東／基隆報導
    基隆地院（圖）法官考量賴對被害人造成105萬元損失，仍依法判處賴男1年2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆地院（圖）法官考量賴對被害人造成105萬元損失，仍依法判處賴男1年2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    賴姓男子加入詐團當車手，兩度到被害人住處提領共105萬元現金，被害人察覺被騙後報警，警方循線逮到他。法院審理時賴喊冤，他只獲取2000元酬勞，並以與被害人達成調解，向法官求情，盼獲得輕判；法官依賴男犯3人以上共同詐欺取財罪，判處1年2月徒刑。

    判決指出，賴男加入暱稱「小二」及所屬詐欺集團擔任車手，該詐團在LINE上以「陳婉婷」名義，誘騙被害人加入「飆股」群組，要求下載APP並以現金儲值投資，被害人信以為真，先後投入70萬與35萬元投資；賴男依指示前往被害人住處收款時，為規避查緝並取信被害人，在超商列印「代購數位資產契約」，並偽簽「賴聖中」姓名交付被害人收下。

    被害人直到發現無法獲利出金才發現被騙報警，警方循線抓到賴男，被檢方依犯3人以上共同詐欺取財罪。法院審理時，賴稱，他每次收款，從中抽取1000元做為報酬，2次共賺取2000元酬勞，且與被害人達成和解，並已先行賠被害人6000元，向法官求情，盼能獲得輕判；法官考量賴對被害人造成105萬元損失，仍依法判處賴男1年2月徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    基隆市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播