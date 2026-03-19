面交105萬只拿2千酬勞求情無效 基隆車手被判1年2月

基隆地院（圖）法官考量賴對被害人造成105萬元損失，仍依法判處賴男1年2月徒刑。（記者林嘉東攝）

賴姓男子加入詐團當車手，兩度到被害人住處提領共105萬元現金，被害人察覺被騙後報警，警方循線逮到他。法院審理時賴喊冤，他只獲取2000元酬勞，並以與被害人達成調解，向法官求情，盼獲得輕判；法官依賴男犯3人以上共同詐欺取財罪，判處1年2月徒刑。

判決指出，賴男加入暱稱「小二」及所屬詐欺集團擔任車手，該詐團在LINE上以「陳婉婷」名義，誘騙被害人加入「飆股」群組，要求下載APP並以現金儲值投資，被害人信以為真，先後投入70萬與35萬元投資；賴男依指示前往被害人住處收款時，為規避查緝並取信被害人，在超商列印「代購數位資產契約」，並偽簽「賴聖中」姓名交付被害人收下。

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被害人直到發現無法獲利出金才發現被騙報警，警方循線抓到賴男，被檢方依犯3人以上共同詐欺取財罪。法院審理時，賴稱，他每次收款，從中抽取1000元做為報酬，2次共賺取2000元酬勞，且與被害人達成和解，並已先行賠被害人6000元，向法官求情，盼能獲得輕判；法官考量賴對被害人造成105萬元損失，仍依法判處賴男1年2月徒刑。

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