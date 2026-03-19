基隆協和電廠3支煙囪恐拆除 民眾提報歷史建築

台電協和電廠3支煙囪儼然成為基隆日常代表地標之一，民眾申請列為歷史建築。（記者盧賢秀攝）

台電協和電廠計畫改建第4天然氣接收站（簡稱四接），將拆除俗稱「3支香」的3支煙囪，前文資委員、作家陳世一認為這3支煙囪已有50年歷史，也是基隆生活日常的地標，因此申請提報為歷史建築，保留不拆，希望將3支煙囪轉化為「地景藝術」。但台電人員表示，煙囪腐蝕嚴重、耐震度不足，已核定分階段拆除。市府文化觀光局人員今天現場勘查，將依程序受理審議。

陳世一表示，協和火力發電廠最顯著的特徵，就是3根白色的巨大煙囪，歷經半個世紀基隆人、遊客及進出船舶的注目，成為大家共同的港口地標意象，這3根煙囪早已融入基隆人的生活，成為生活日常、地標和意象的一部分，也是台灣經濟起飛的歷史見證，建議保留協和電廠3根煙囪外觀結構，列為歷史建築，作為基隆及北海岸人們共同的「精神燈塔」。

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台電協和電廠經理王柏智表示，環境部公告協和發電廠為「土壤污染整治場址」，1、2號機組煙囪周遭有重金屬超標，目前正依環保局核定的應變必要措施計畫，辦理1、2機廠房區等地上物移除。

王柏智說，煙囪受鹽害及酸性腐蝕嚴重，耐震力不足，計畫採「先拆後建、分期改建」，未來規劃設置高度約180公尺3根煙囪，導入海灣觀光遊憩功能。

市府文觀局表示，今天現場會勘了解相關建築現況及歷史，受理文資申請後，將依歷史建築認定程序審核。

民眾申請台電協和電廠3支煙囪列為歷史建築，基隆市府文化觀光局人員前往勘查。（記者盧賢秀攝）

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