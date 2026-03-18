基隆國中技藝競賽命題出包 設計職群筆試3/24重考

基隆市17日舉行技藝競賽。（基隆市教育處提供）

基隆市國中技藝競賽17日登場，卻發生設計職群（電腦繪圖）筆試命題有瑕疵，有9校、24名學生受影響，決定24日重考。教育處表示，將督促競賽承辦學校健全校內命審題機制，避免類似情事再度發生，確保學生權益及競賽公平性。

今年國中技藝競賽17日在百福國中、培德工家、德育健康護理學院、國立基隆商工、二信高中等5校舉行，競賽項目包括醫護、餐旅、食品、家政等11個職群（13個主題），共有314名選手同場競技，採筆試及術科2項，其中筆試占20%、術科占80%，競賽成績表現優異的學生，可透過技藝優良學生甄審入學或選讀實用技能學程就讀技職教育學校。

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不過昨天設計職群（電腦繪圖類）的學生考完筆試後反映「超傻眼」，剛開學的時候學校就發題庫給學生，但考生發現考試題目跟學校題庫的題目不一樣，讓學生感到錯愕。

教育處查證，認為不符設計職群競賽實施辦法，經統計共有9所、24名學生受影響。由於事關學生升學權益及競賽的公平性，因此教育處今天決定設計職群（電腦繪圖）筆試在3月24日重考。

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