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    首頁 > 基隆市

    基隆民宅傍晚傳火警幸無人受困 西定路癱瘓大塞車

    2026/03/18 18:58 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市安樂區新西街一樓民宅今天傍晚發生火警。基隆市消防局趕往滅火。火勢順利在14分鐘內撲滅，無人員受困、受傷。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區新西街一樓民宅今天傍晚發生火警。基隆市消防局趕往滅火。火勢順利在14分鐘內撲滅，無人員受困、受傷。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區新西街一樓民宅今天（18日）傍晚發生火警。基隆市消防局出動19車，共30名消防隊員趕赴滅火，火勢順利在14分鐘內撲滅，無人員受困、受傷；不過，該起民宅火警，因適逢交通尖峰時段，造成西定路周邊道路大塞車，警方投入多名警力疏導車流。

    基隆市消防局於今天下午5時27分接獲報案，安樂區新西街一間一樓民宅發生火警，大隊長高瓊瑤率30名消防隊員，出動19輛消防車趕抵時，民宅已全面燃燒，現場濃煙密布；消防隊員佈放多條水線灌救，並於14分鐘後控制火勢，入屋搜索未發現民眾受困。

    消防隊員指出，現場火勢主要集中在1樓內部，起火原因究竟是電器走火、人為因素或是其他意外，有待消防局火調科人員進一步採證調查。此外，呼籲市民，傍晚時分多為住戶返家準備晚餐或使用電器高峰，呼籲市民務必注意家中電線是否有老化情形，以免發生火災。

    基隆市安樂區新西街一樓民宅今天傍晚發生火警。基隆市消防局趕往滅火。火勢順利在14分鐘內撲滅，無人員受困、受傷。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區新西街一樓民宅今天傍晚發生火警。基隆市消防局趕往滅火。火勢順利在14分鐘內撲滅，無人員受困、受傷。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區新西街一樓民宅今天傍晚發生火警。因適逢交通尖峰時段，造成西定路周邊道路大塞車，警方投入多名警力疏導車流。（記者林嘉東攝）

    基隆市安樂區新西街一樓民宅今天傍晚發生火警。因適逢交通尖峰時段，造成西定路周邊道路大塞車，警方投入多名警力疏導車流。（記者林嘉東攝）

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